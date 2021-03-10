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Голкипер Динамо выбыл из-за травмы на неопределенный срок

Премьер-лига
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Игрок не поможет киевскому клубу и молодежной сборной Украины в ближайшее время

Голкипер Динамо выбыл из-за травмы на неопределенный срок

ФК Динамо

Новина українською

Аналитик сборной Украины Евгений Гресь рассказал, почему голкипер "Динамо" Руслан Нещерет не попал в список вызванных игроков на Antalya Cup 2021.

У 19-летнего украинца травма плеча.

Детали повреждения не уточняются.

Напомним, что в текущем сезоне Нещерет принял участие в 4 матчах "Динамо", в которых пропустил 6 голов и один раз отстоял на ноль.

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В статье: Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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