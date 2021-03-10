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Голкипер Динамо выбыл из-за травмы на неопределенный срок
Игрок не поможет киевскому клубу и молодежной сборной Украины в ближайшее время
ФК Динамо
Аналитик сборной Украины Евгений Гресь рассказал, почему голкипер "Динамо" Руслан Нещерет не попал в список вызванных игроков на Antalya Cup 2021.
У 19-летнего украинца травма плеча.
Детали повреждения не уточняются.
Напомним, что в текущем сезоне Нещерет принял участие в 4 матчах "Динамо", в которых пропустил 6 голов и один раз отстоял на ноль.
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