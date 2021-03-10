Голкипер Зари получил вызов в сборную, с которой Украина сыграет в отборе к ЧМ

Голкипер "Зари" Никола Василь получил дебютный вызов в национальную сборную Боснии и Герцеговины благодаря своим успешным выступлениям за луганскую команду.

25-летний футболист присоединится к Национальной дружине 22 марта и может сыграть в поединках против Финляндии, Коста-Рики и Франции.

В текущем сезона во всех турнирах Василь принял участие в 12 матчах "Зари", в которых пропустил 5 голов и 8 раз отстоял на ноль.

Напомним, что сборная Боснии и Герцеговины является соперником Украины в рамках отбора на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.