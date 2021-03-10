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Голкипер Зари получил вызов в сборную, с которой Украина сыграет в отборе к ЧМ
Никола Василь может сыграть против Украины
Фото: FCZoryaLuhansk
Голкипер "Зари" Никола Василь получил дебютный вызов в национальную сборную Боснии и Герцеговины благодаря своим успешным выступлениям за луганскую команду.
25-летний футболист присоединится к Национальной дружине 22 марта и может сыграть в поединках против Финляндии, Коста-Рики и Франции.
В текущем сезона во всех турнирах Василь принял участие в 12 матчах "Зари", в которых пропустил 5 голов и 8 раз отстоял на ноль.
Напомним, что сборная Боснии и Герцеговины является соперником Украины в рамках отбора на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.
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