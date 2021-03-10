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Голкипер Зари получил вызов в сборную, с которой Украина сыграет в отборе к ЧМ

Премьер-лига
(3 голосов)

Никола Василь может сыграть против Украины

Голкипер Зари получил вызов в сборную, с которой Украина сыграет в отборе к ЧМ

Фото: FCZoryaLuhansk

Новина українською

Голкипер "Зари" Никола Василь получил дебютный вызов в национальную сборную Боснии и Герцеговины благодаря своим успешным выступлениям за луганскую команду.

25-летний футболист присоединится к Национальной дружине 22 марта и может сыграть в поединках против Финляндии, Коста-Рики и Франции.

В текущем сезона во всех турнирах Василь принял участие в 12 матчах "Зари", в которых пропустил 5 голов и 8 раз отстоял на ноль.

Напомним, что сборная Боснии и Герцеговины является соперником Украины в рамках отбора на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

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В статье: Заря (Луганск) Никола Василь
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
10.03.2021 в 13:46
Василь заслужил, очень круто прогрессирует в этом сезоне?
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yurets87 (запоріжжя)
10.03.2021 в 14:42
А учитывая заканчивающийся контракт у зирки Василя и коррумпированность балканского футбола, может агент-продусер замолвил словечко, чтоб контракт получше выбить.хотя там все равно Бегович, если не ошибаюсь.но играет зирка очень уверенно пока
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0
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.03.2021 в 13:36
это уже 5 или 6 человек-вратарей вызвали в сборную?
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0
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