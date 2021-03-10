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Олимпик назвал лучшего игрока команды в феврале
Им стал аргентинский хавбек команды Альваренга
olimpik.com.ua
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В голосовании болельщиков в соцсетях победил аргентинский хавбек команды Фабрисио Альваренга.
Напомним, что Альваренга в феврале сыграл в двух матчах "Олимпика", в которых забил один гол (в ворота "Динамо").
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Источник:ФК Олимпик
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
10.03.2021 в 19:15
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TarasLviv2019 (LVIV)
10.03.2021 в 19:02
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