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Динамо перехватило у Ворсклы двух 18-летних хавбеков

Премьер-лига
(1 голосов)

Илья Ганджук и Олег Власов теперь динамовцы

Динамо перехватило у Ворсклы двух 18-летних хавбеков

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" заявило для участия в отечественных турнирах двух футболистов.

Речь о двух полузащитниках – 18-летних Илье Ганджуке и Олеге Власове. С обоими игроками, которые ранее выступали за юношескую команду полтавской "Ворсклы", подписаны контракты сроком на три года.

После прохождения процедуры заявки в Премьер-лиге, оба футболиста могут выступать за "Динамо" в чемпионате, Кубке Украины, национальном Суперкубке, а также молодежном и юношеском первенствах.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
10.03.2021 в 19:37
Бедные мальчики
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