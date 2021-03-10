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Динамо перехватило у Ворсклы двух 18-летних хавбеков
Илья Ганджук и Олег Власов теперь динамовцы
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
Речь о двух полузащитниках – 18-летних Илье Ганджуке и Олеге Власове. С обоими игроками, которые ранее выступали за юношескую команду полтавской "Ворсклы", подписаны контракты сроком на три года.
После прохождения процедуры заявки в Премьер-лиге, оба футболиста могут выступать за "Динамо" в чемпионате, Кубке Украины, национальном Суперкубке, а также молодежном и юношеском первенствах.
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