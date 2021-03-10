Источник: УАФ запретила проведение матчей УПЛ на киевском стадионе Динамо

Украинский журналист Артем Франков сообщил, что комитет УАФ по стадионам запретил проведение матчей УПЛ на киевском стадионе "Динамо" имени Лобановского.

По информации источника, причин запрета несколько – от безопасности до качества газона.

Официального подтверждения данной информации пока что нет.

Напомним, что стадион Лобановского является домашней ареной для " Олимпика ". Чтобы поберечь газон "Олимпийского" для Лиги Европы, матчи УПЛ на нем проводили и динамовцы.

Также весной на "Динамо" играли домашние матчи "Колос", "Десна", свой кубковый матч с "Шахтером" проводил "Агробизнес".