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Премьер-лига

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Источник: УАФ запретила проведение матчей УПЛ на киевском стадионе Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Ответный удар по Олимпику?

Источник: УАФ запретила проведение матчей УПЛ на киевском стадионе Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский журналист Артем Франков сообщил, что комитет УАФ по стадионам запретил проведение матчей УПЛ на киевском стадионе "Динамо" имени Лобановского.

По информации источника, причин запрета несколько – от безопасности до качества газона.

Официального подтверждения данной информации пока что нет.

Напомним, что стадион Лобановского является домашней ареной для "Олимпика". Чтобы поберечь газон "Олимпийского" для Лиги Европы, матчи УПЛ на нем проводили и динамовцы.

Также весной на "Динамо" играли домашние матчи "Колос", "Десна", свой кубковый матч с "Шахтером" проводил "Агробизнес".

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) стадион Динамо им Валерия Лобановского
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Комментарии (38)
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simargl (Чернигов)
10.03.2021 в 21:41
Уже тепло, судя по календарю( хотя в Чернигове вчера было -12), и все могут проводить матчи дома !! Особенно Олимпик...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.03.2021 в 21:35
И кто в УЕФА такому павелке разрешит переиграть матч Швейцария - Украина?
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
10.03.2021 в 21:32
Сильно видать задела правда от Гельзина,что все они там питарасы,включая даунецкую помойку ,и глоров этой помойки
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.03.2021 в 21:28
Та запретите уже эту пародию на чемпионат и назначте свой зацелованный Шахтёр чемпионом. А еще лучше перестреляйтесь там все со злости. Может хоть чемпионат нормальный увидим. Придурки.
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+3
-2
Oлeкcин (Н.)
10.03.2021 в 21:38
Не нравится - не играй! Снимай динаму с чемпионата и петляй в свою любу парашку, там тебя усатый нянь заждался со своим "объединенным чемпионатом".
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0
-2
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Zapp Brannigan (Київ)
10.03.2021 в 21:42
Так а чого Шахтарю 2 тижні тому поле Динамо було ОК і він туди переніс матч з Колосом, а зараз поле Динамо різко стало поганим??
0
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Oлeкcин (Н.)
10.03.2021 в 21:44
Странный вопрос. Наверное потому, что две недели назад поле удовлетворяло условиям, а теперь - перестало?
0
0
IhorSt (Львів)
10.03.2021 в 21:24
От ні фіга не зрозумів, просвітіть. Це хіба стадіон УАФ?? Якщо ні - то як можна ним розпоряджатися? В тому разі, коли претензії до готовності - то, виходить, готовність стадіонів десь там в умовній Ковалівці краща? Не проблема порівняти поляни Запоріжжя, Чернігова... Та всі. Вибачте за мій гельзінський, але то є якась фігня....
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+2
0
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Zapp Brannigan (Київ)
10.03.2021 в 21:33
Найбільший парадокс, що у лютому, коли у Ковалівці якраз поле визнали паршивим, то гру Колос-Шахтар перенесли саме на стадіон Динамо! Тобто тоді поле не викликало питанЬ!
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0
0
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
10.03.2021 в 21:23
Zapp Brannigan (Київ) Друже, віриш, саме у 2000-хх не бачив, а от у 80-90-хх стадіон СКА пам'ятаю. Якщо ти натякаєш про трохи зменшити тиск стосовно вимог, то я тебе підтримую, Україна ще не у тому стані, щоб так ФФУ/ПФЛ радикалити зі своїми пихатими забаганками
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+3
0
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Zapp Brannigan (Київ)
10.03.2021 в 21:25
Я 100% підтримую вимоги до клубів, які у єврокубках, а от для малих команд можна піти на поступки заради розвитку і популяризації футболу... Інша справа, що УПЛ про популяризацію футболу не дбає, а лише про заробляння бабла - достатньо глянути на їх ігри з єдиним пулом на супутникових каналах,я кі по селах людям без тарілки нереально дивитися...
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+3
0
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
10.03.2021 в 21:31
100% сказано стосовно цих пулів. Так не годиться, щоб 60-70% ігор УПЛ транслював ахмєтовТБ. Матчі Нашого Чемпіонату повинні транслювати Державні канали - UA-Перший, УНІАН, і...
+1
0
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simargl (Чернигов)
10.03.2021 в 21:43
УНИАН и 2+2 каналы Коломойского.
0
0
Oлeкcин (Н.)
10.03.2021 в 21:22
Собачья будка потеряла лицензию :)
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0
-9
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IM-RM-DK (Miami)
10.03.2021 в 21:35
тут новость про стадион Динамо,а не про арендуполь!
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+2
0
Dr. House (Поділля)
10.03.2021 в 21:39
А шо, Мариуполь сняли?...)))
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+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
10.03.2021 в 21:21
УАФ - мафія. тому в нас на футбол люди й не ходять, бо все вирішується не на полі, а в кабінетах.
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+1
0
Slavutic
10.03.2021 в 21:10
"Я тебя породил, я тебя и убью!" В УАФ сами создали прецедент, а теперь сами пытаются его исправить! По регламенту каждый клуб УПЛ обязан иметь СВОЙ клубный стадион, с подогревом, освещением и соответствовать всем требованиям Высшего Дивизиона! В УАФ понадовали за взятки всем клубам аттестаций, а те, вместо того, чтобы свои стадионы готовить, повадились в Киев ездить играть домашние игры.Теперь в УАФ не знают, как эту ситуацию разрулить...)
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+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
10.03.2021 в 21:13
Треба просто послабити вимоги до стадіонів... Наприклад, коли була вишка, а не УПЛ, то ніхто не вимагав обов'язкового підігріву поля і у половини стадіонів його не було! Саме занадто суворі вимоги - причина, чому багато клубів першої ліги не поспішають боротися за УПЛ, а деякі клуби ( Буковину та Десну) не допускали в УПЛ через відсутність підігріву поля. Це такий спортивний принцип в УПЛ?
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+1
0
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
10.03.2021 в 21:17
Якщо ти про Власні Стадіони, то поки що ця тема не повноцінно актуальна, т.я. історичне непорозуміння, з фейковою назвою і рештою штучного буття, Офіційно позбавило Зорю, Шахтар і декілька першоліговських команд власних осель. А стадіон Десни досі у підвішеному стані з-за неузгодження досі по передачі його Міськраді. У Чернігові ніяк не подолають наслідки совкової бюрократії, хоч Мер Атрощенко і створив найкрасивіше місто. Десну можна з цього переліку винести за рамки. Решта - так, повинні подбати про Арени сучасного штибу.
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+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
10.03.2021 в 21:19
Ти бачив стадіон ЦСКА у 2000х? Там не те що підігріву поля, там лавок нормальних на трибнах не було! Чи Оболонь-Арену до реконструкції? А це ж Київ, не райцентр якийсь! І грали ж якось, і 16 команд набиралося у вишці...
+1
0
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
10.03.2021 в 21:06
Та федерасти, на чолі з випадковим у футболі профаном павЄлка -натикати б йому в одне місце-, самі винні, що "постягували" всіх і вся до Києва. Чому б комусь з названих команд не "осісти" в Сумах, де мега-стадіончик "Ювілейний"(25 830 місць) може дати 100 в гору багатьом аренам Європи? Або у Житомирі на "Полісся", котрий навіть краще набагато за арену Баннікова, і не поступається олександрійській арені Ніка.
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+4
0
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Zapp Brannigan (Київ)
10.03.2021 в 21:07
А декому можна і в Маріуполь - за місцем реєстрації юридичної особи...
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+5
0
Dr. House (Поділля)
10.03.2021 в 21:01
Але ж УАФ блъдська та хтива контора)))
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+5
0
мы за динамо (киев)
10.03.2021 в 20:57
оскаженілих собак відстрілюють.
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+4
0
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Viktor Ivanjvich
10.03.2021 в 20:54
если это так ТО ПОЧЕМУ ДО ЭТОГО ПРОВОДИЛИСЬ МАТЧИ,? А ведь это стадион ДК -насколько известно- и что ОНи ДК не подготовили стадион к ЧУ?-как то все неоднозначно
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+4
0
Dr. House (Поділля)
10.03.2021 в 21:05
Всьо однозначно)))
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0
0
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Zapp Brannigan (Київ)
10.03.2021 в 20:53
Щось я логіки не прослідковую... Коли на Динамо перенесли матч Колос-Шахтар, то поле влаштовувало?
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+6
-1
Dimka26 (Чернигов)
10.03.2021 в 20:53
Развели этот бардак... Раньше стадионы были закреплены за своими городами. А сейчас все проводят матчи в Киеве кому не лень.
Ответить
+6
-1
Pianist (Киев)
10.03.2021 в 20:47
Цирк полный. Без комментариев.Методы Рината - на лицо.
Ответить
+7
-2
vlotko (Броди)
10.03.2021 в 20:47
Тепер Динамо буде проводити свої матчі в "умовній Ковалівці" ???.
Ответить
+6
0
Dr. House (Поділля)
10.03.2021 в 20:46
Павелка обиделась...)))
Ответить
+8
-1
Djon (Киев)
10.03.2021 в 20:41
До того усе йшло. Чомусь усі хочуть грати в футбол у Києві. Шахтар, Десна, Олімпик, Агробізнес, Колос. Любому футбольному полю потрібно "відпочивати". Ще трохи і Олімпійський витопчуть.
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+4
-4
Лекарь (село Дарница)
10.03.2021 в 20:45
Т.е., если дисквалифицировать стадион Динамо, то обстановка сразу улучшится?
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+5
-1
Dr. House (Поділля)
10.03.2021 в 20:48
Та це помста конкретно Гельзіну і побічно Суркісу. Тепер будуть грати на "ліцензійному" стадіоні Баннікова))). Хоча він рахується за федерацією...Значить, хай Гельзін шукає де грати, бо будуть технічні поразки....
+8
0
Djon (Киев)
10.03.2021 в 20:58
Хиба я це писав? Я стверджую, що Десна повинна проводити свої матчі у Чернігові, Колос у Ковалівці, Шахтар та Олімпік хай шукають інші міста в Україні. Не потрібно увесь футбол зосереджувати у Києві.
+5
0
Лекарь (село Дарница)
10.03.2021 в 20:21
Интересно, а Игорь Михайлович хочет лишиться бабла за аренду стадиона?
Ответить
+6
0
Dardolis (Первомайск)
10.03.2021 в 20:33
Догадайся...Хочет Суркис взять лишних денег или нет...Пошли мстить кроты Олимпику с подтишка...С несколькими формулировками, чтобы не так, как с офсайдом получилось...
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+11
0


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