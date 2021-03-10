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"Сегодня судейство стало лучше" - Шахтер выступил за невмешательство в работу судейского корпуса

Премьер-лига
(2 голосов)

Официальная позиция донецкого клуба

"Сегодня судейство стало лучше" - Шахтер выступил за невмешательство в работу судейского корпуса

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" в ответ на запрос СМИ выступил с официальным заявлением по ситуации с судейством в украинском футболе.

"За последние годы была проделана большая работа по повышению уровня арбитража. Однозначно, сегодня судейство стало лучше. Но, к сожалению, есть еще над чем работать.

Помимо качества судейства, которое нужно продолжать улучшать, есть проблема с давлением на арбитров со стороны некоторых клубов и стимулированием. Нужно кардинально исключить какое либо влияние на принятие арбитрами решений. Они могут ошибаться, и ошибки – это часть футбола.

Никто не застрахован от ошибок, но главное, чтобы это были непредвзятые ошибки, чтобы судейские решения не были простимулированы кем-то, кто заинтересован в манипулировании конечным результатом.

Мы выступаем за абсолютное невмешательство в работу судейского корпуса, все должно решаться исключительно в рамках fair-play", – сказано в заявлении "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (10)
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С.Карпович. (Ланівці)
10.03.2021 в 21:44
А хто б сумнівався що така заява буде.
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СашаXM (Хмельницкий)
10.03.2021 в 21:44
ахахаха)) клоуны )) сделали с чемпионата цирк и такое вот выдают сейчас??
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0
0
Ten0N (Leopolis)
10.03.2021 в 21:39
Ояебу ))))))
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0
0
alex.belogubko (одесса)
10.03.2021 в 21:38
Палкин Каштру два кандидата на выход
Ответить
0
0
TarasLviv2019 (LVIV)
10.03.2021 в 21:38
Звісно, скасовують чисті голи. Це набагато краще.
Ответить
+2
0
Dr. House (Поділля)
10.03.2021 в 21:38
Ответить
+2
0
IhorSt (Львів)
10.03.2021 в 21:36
Ну от - все стало зрозуміло, хто є основним бенефеціаром отого "покращення". Цікаво - чому мовчать інші клуби? Ну, Маріуполь там, Колос - догадуюсь чого, а інші??
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
10.03.2021 в 21:34
На воре и шапка горит
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+5
0
dmitroj88
10.03.2021 в 21:34
Почему сурок с его ресурсами молчит? Его все устраивает? Гельзин за всех должен отдуваться?
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+4
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
10.03.2021 в 21:33
Кто бы сомневался)))..конечно даунецкую помойку все устраивает,ещё бы ,тащат это днище в ЛЧ всеми силами
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+5
0


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