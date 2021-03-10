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"Сегодня судейство стало лучше" - Шахтер выступил за невмешательство в работу судейского корпуса
Официальная позиция донецкого клуба
shakhtar.com
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"За последние годы была проделана большая работа по повышению уровня арбитража. Однозначно, сегодня судейство стало лучше. Но, к сожалению, есть еще над чем работать.
Помимо качества судейства, которое нужно продолжать улучшать, есть проблема с давлением на арбитров со стороны некоторых клубов и стимулированием. Нужно кардинально исключить какое либо влияние на принятие арбитрами решений. Они могут ошибаться, и ошибки – это часть футбола.
Никто не застрахован от ошибок, но главное, чтобы это были непредвзятые ошибки, чтобы судейские решения не были простимулированы кем-то, кто заинтересован в манипулировании конечным результатом.
Мы выступаем за абсолютное невмешательство в работу судейского корпуса, все должно решаться исключительно в рамках fair-play", – сказано в заявлении "Шахтера".
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