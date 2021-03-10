Трубин: Поражение 0:6 от Боруссии стало для меня ударом

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин рассказал о том, как он пробивался в основу команды.

"Я всегда буду помнить свой дебютный профессиональный матч. Мне исполнилось 17 лет, уже некоторое время я жил и играл в Киеве. Тогда "Шахтер" играл против "Мариуполя" в матче Премьер Лиги. Я дебютировал в стартовом составе и не пропустил ни одного мяча ( 4:0). С тех пор я сыграл 21 матч за донецкий клуб, в том числе на международном уровне.

Чего только стоит дебют в Лиге Чемпионов 2020/21. Тогда из-за всплеска коронавируса в команде наш тренер дал возможность выйти в стартовом составе 7 футболистам младше 21 года. Среди них был и я.

Сказать, что команда выложилась на все 100 - не сказать ничего. Когда после первого тайма мы выигрывали 3:0, я невольно постоянно смотрел на табло. Во втором тайме я пропустил два гола, поплатившись за чрезмерное желание победить. Хотя мог сыграть спокойнее и лучше. В конце концов, мы выиграли со счетом 3:2, победив один из самых сильных и самых известных клубов Испании и мира.

В пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 мне трижды удалось не пропустить. Особенно хорошо мы выстояли против "Интера", дважды сыграв вничью.

А вот матч против "Боруссии" стал для меня ударом. Мы проиграли 6:0. Надо было пройти через этот опыт, чтобы сделать анализ над ошибками и стать сильнее в своих стремлениях показать достойный результат", - сказал Трубин.