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Эксперт: Несложно догадаться, кто будет виноват, если судья Иванов провалит матч Заря - Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирослав Ступар - о судействе Иванова в матче Олимпик - Шахтер и его назначении на поединок Заря - Динамо

Эксперт: Несложно догадаться, кто будет виноват, если судья Иванов провалит матч Заря - Динамо

Фото - Анатолий Спица

Новина українською

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар прокомментировал решение комитета арбитров УАФ назначить Юрия Иванова обслуживать календарный матч 18 тура чемпионата УПЛ "Заря" — "Динамо", хотя именно он судил скандальный матч 17 тура "Олимпик"-"Шахтер".

"Я считаю, что арбитр VAR Сергей Бойко в эпизоде с отмененным голом "Олимпика" попросту подставил Юрия Иванова, акцентировав его внимание не на всей атаке, закончившейся взятием ворот "Шахтера". Ведь было четко видно нарушение правил со стороны голкипера "горняков" Трубина в борьбе с игроком "Олимпика" Снурницыным. Очевидный пенальти. Но поскольку атака имела продолжение, то Снурницын после падения был в лежачем положении, никому не мешал и об офсайде не может быть и речи.

И назначение малоопытного Иванова после всего этого на едва ли не главный матч сезона, "Заря" — "Динамо" это иначе чем вызовом футбольной общественности со стороны председателя комитета арбитров УАФ Лучи Лучано и не назовешь. Мол, можете меня критиковать, а я считаю, что Иванов прав и буду делать так, как мне заблагорассудится.

Отлично осознаю, что таким образом Лучи Лучано защищает честь мундира, но выдержит ли груз ответственности сам Иванов?

По своему опыту знаю, как ему будет тяжело психологически настроиться на матч "Заря" — "Динамо", после того критического потока обрушившегося на него на прошлой неделе. А рефери нужно беречь, тем более, что в противостоянии в Запорожье может решиться судьба чемпионского титула. Я желаю Иванову справиться со своими обязанностями, однако если ему не удастся избежать ошибок, то это может не только серьезно повлиять на его судейскую карьеру, но и сказаться на распределении мест на пьедестале почета. И кто будет виноват в этом, догадаться несложно", - сказал Ступар.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Мирослав Ступар Шахтер (Донецк) Юрий Иванов
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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
10.03.2021 в 23:45
Поражение Динамо или Зари будет провалом Иванова??? На какой результат он должен быть заряжен???
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
10.03.2021 в 23:38
Ступар топит за Динамо уже по полной
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
10.03.2021 в 23:10
И как вам нравится этот мессидж пронафталиненого эксперта?Это уже прямое указание Иванову,открытая установка на судейство:--- " в Запорожье может решиться судьба чемпионского титула. Я желаю Иванову справиться со своими обязанностями, однако если ему не удастся избежать ошибок, то это может не только серьезно повлиять на его судейскую карьеру, но и сказаться на распределении мест на пьедестале почета."---Вот так у нас дела делаются.
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+2
-2
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donkrot (Донецк)
10.03.2021 в 23:14
Думаю, что он не читает этого старого оленя, и правильно делает)))
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+1
-2
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donkrot (Донецк)
10.03.2021 в 23:08
Ой, ещё бы про психику, этому престарелому клоуну рассказывать. Что там по отмененому голу на чемпионате мира, после общения с шейхом? А про Иванова, может нужно дождаться воскресенья, а не топить человека заранее? И если он проведет матч на должном уровне, Ступар извинится?
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.03.2021 в 22:54
В нашем чемпионате вообще не сложно матчи проваливать. Такое мочат --- никакой VAR не поможет.
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