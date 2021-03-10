Эксперт: Несложно догадаться, кто будет виноват, если судья Иванов провалит матч Заря - Динамо

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар прокомментировал решение комитета арбитров УАФ назначить Юрия Иванова обслуживать календарный матч 18 тура чемпионата УПЛ "Заря" — "Динамо", хотя именно он судил скандальный матч 17 тура "Олимпик"-"Шахтер".

"Я считаю, что арбитр VAR Сергей Бойко в эпизоде с отмененным голом "Олимпика" попросту подставил Юрия Иванова, акцентировав его внимание не на всей атаке, закончившейся взятием ворот "Шахтера". Ведь было четко видно нарушение правил со стороны голкипера "горняков" Трубина в борьбе с игроком "Олимпика" Снурницыным. Очевидный пенальти. Но поскольку атака имела продолжение, то Снурницын после падения был в лежачем положении, никому не мешал и об офсайде не может быть и речи.

И назначение малоопытного Иванова после всего этого на едва ли не главный матч сезона, "Заря" — "Динамо" это иначе чем вызовом футбольной общественности со стороны председателя комитета арбитров УАФ Лучи Лучано и не назовешь. Мол, можете меня критиковать, а я считаю, что Иванов прав и буду делать так, как мне заблагорассудится.

Отлично осознаю, что таким образом Лучи Лучано защищает честь мундира, но выдержит ли груз ответственности сам Иванов?

По своему опыту знаю, как ему будет тяжело психологически настроиться на матч "Заря" — "Динамо", после того критического потока обрушившегося на него на прошлой неделе. А рефери нужно беречь, тем более, что в противостоянии в Запорожье может решиться судьба чемпионского титула. Я желаю Иванову справиться со своими обязанностями, однако если ему не удастся избежать ошибок, то это может не только серьезно повлиять на его судейскую карьеру, но и сказаться на распределении мест на пьедестале почета. И кто будет виноват в этом, догадаться несложно", - сказал Ступар.