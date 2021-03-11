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Николини: У Шахтера было два предложения от итальянских клубов по Трубину
Однако клуб оценивает игрока больше
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини рассказал об интересе иностранных клубов к вратарю Анатолию Трубину.
- Вы бы удивились, если бы на Трубина нацелился "Милан"?
- Меня бы это не удивило, потому что по Трубину мы уже получили предложения не только от итальянских команд. Два поступило от итальянских клубов, но это не "Милан". Мы их отклонили, потому что это предлагают даже не половину того, сколько может стоить Трубин, как мы думаем.
Трубина можно оценить, учитывая, что это очень молодой вратарь с опытом игры в ЛЧ и ЛЕ, в чемпионате на высоком уровне, а также игрок сборной", - сказал Николини.
Портал Transfermarket оценивает 19-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
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