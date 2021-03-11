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Николини: У Шахтера было два предложения от итальянских клубов по Трубину

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако клуб оценивает игрока больше

Николини: У Шахтера было два предложения от итальянских клубов по Трубину

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини рассказал об интересе иностранных клубов к вратарю Анатолию Трубину.

- Вы бы удивились, если бы на Трубина нацелился "Милан"?

- Меня бы это не удивило, потому что по Трубину мы уже получили предложения не только от итальянских команд. Два поступило от итальянских клубов, но это не "Милан". Мы их отклонили, потому что это предлагают даже не половину того, сколько может стоить Трубин, как мы думаем.

Трубина можно оценить, учитывая, что это очень молодой вратарь с опытом игры в ЛЧ и ЛЕ, в чемпионате на высоком уровне, а также игрок сборной", - сказал Николини.

Портал Transfermarket оценивает 19-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
TMW

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Комментарии (8)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
11.03.2021 в 13:45
бєз європашпорта ціна в рази меньша
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+1
-1
Dardolis (Первомайск)
11.03.2021 в 14:00
Да, без европаспорта Саллах до сих пор страдает...
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 13:14
Не перехвалите хоть!
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0
0
Dardolis (Первомайск)
11.03.2021 в 12:55
Gazzetta dello Sport написала, что у вратаря Шахтера фамилия Трибун...Это по поводу популярности вратаря Шахты в Италии...Нужно ему отыграть так, чтобы запомнили его фамилию...
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.03.2021 в 12:43
Один з них мабуть Кротоне.
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 13:15
Мяу
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0
0
ZNAK_VOPROSA
11.03.2021 в 14:02
Віктор Бокасса (Betwmount) Один з них мабуть Кротоне. ЮМОРИСТ!!! Трубиным хоть интересуются, а Бущаном, Бойко и Нещеретом нет.
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+2
0
aleks68
11.03.2021 в 14:22
этому тупому ..... лишь бы тявкнуть на шахтёр и хорошо отлизать у сЦуркисов
0
0


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