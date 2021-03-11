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Защитник Шахтера: Было предложение от немецкого гранда, но не все зависело только от меня
Но он сосредоточен на работе в донецком клубе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Додо отметил, что интерес к нему проявляла "Бавария". Однако причины, по которым сделка не состоялась футболист не рассказал.
"Было предложение от "Баварии", но не все зависит только от меня. Я был очень счастлив, ведь я работаю для того, чтобы большие клубы проявляли интерес. Если трансфер не произошел, значит той стороне нужно было быть более напористой.
Моя же голова всегда должна быть сосредоточена на "Шахтере", - отметил Додо.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах 22-летний бразилец провел 23 матча, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя голевыми передачами.
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