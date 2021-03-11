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"Не все хр@@ово в этом мире" - Жизнерадостный Милевский на стиле отправился на тренировку
Миля не меняется
instagram.com/timi1010
Форвард "Миная"
Артем в хорошем настроении и на стиле выдвинулся на тренировку.
"Не все хреново в этом мире!!! На тренировку", - подписал традиционно на транслите Милевский свежее фото.
Напомним, в 18 туре УПЛ "Минай" Милевского сыграет с "Ингульцом".
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Комментарии (5)
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Shilov 2020 (Кировоград )
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djumba (Мелитополь)
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IhorSt (Львів)
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