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"Не все хр@@ово в этом мире" - Жизнерадостный Милевский на стиле отправился на тренировку

Премьер-лига
(3 голосов)

Миля не меняется

"Не все хр@@ово в этом мире" - Жизнерадостный Милевский на стиле отправился на тренировку

instagram.com/timi1010

Новина українською

Форвард "Миная" Артем Милевский в своей Instagtam поделился жизнерадостным постом.

Артем в хорошем настроении и на стиле выдвинулся на тренировку.

"Не все хреново в этом мире!!! На тренировку", - подписал традиционно на транслите Милевский свежее фото.

Напомним, в 18 туре УПЛ "Минай" Милевского сыграет с "Ингульцом".

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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Комментарии (5)
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Bonus (Львів)
11.03.2021 в 17:42
Баночку Ред Була перед тренуванням обов"язково, "він надає крила".
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0
Shilov 2020 (Кировоград )
11.03.2021 в 17:14
Миля красава живет на позитиве:)))
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+1
-1
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rubizhansky (Рубежное)
11.03.2021 в 16:35
В разделе Премьер-лига? Эта "новость" ближе к лайфстайл или как она там называется.
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0
0
djumba (Мелитополь)
11.03.2021 в 16:51
Ну все таки ж на тренировку пошел))
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IhorSt (Львів)
11.03.2021 в 17:07
Ні, він тільки сказав, що йде... А де опинеться - то інше:) Я ще в древні часи, коли виходив до школи, не завжди туди приходив:)
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0


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