Экс-тренер академии Шахтера может войти в тренерский штаб сборной Украины

Бывший тренер академии "Шахтера" Авраам Кампомар может войти в тренерский штаб национальной сборной Украины, пишет Трибуна.

Отметим, что Кампомар ранее также тренировал детско-юношеские команды и был аналитиком в испанских клубах – "Альбасете" и "Вальядолиде".

В последнее время работал экспертом на каналах "Футбол".

Напомним, что в январе в тренерский штаб сборной Украины вошел Луиджи Ночентини, который ранее работал в "Днепре-1".