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Экс-тренер академии Шахтера может войти в тренерский штаб сборной Украины

Премьер-лига
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Сейчас Авраам Кампомар работает экспертом на каналах Футбол

Экс-тренер академии Шахтера может войти в тренерский штаб сборной Украины

footballua.tv

Новина українською

Бывший тренер академии "Шахтера" Авраам Кампомар может войти в тренерский штаб национальной сборной Украины, пишет Трибуна.

Отметим, что Кампомар ранее также тренировал детско-юношеские команды и был аналитиком в испанских клубах – "Альбасете" и "Вальядолиде".

В последнее время работал экспертом на каналах "Футбол".

Напомним, что в январе в тренерский штаб сборной Украины вошел Луиджи Ночентини, который ранее работал в "Днепре-1".

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В статье: Украина Авраам Кампомар
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Источник:
Трибуна

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