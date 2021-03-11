Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер академии Шахтера может войти в тренерский штаб сборной Украины
Сейчас Авраам Кампомар работает экспертом на каналах Футбол
footballua.tv
Бывший тренер академии "Шахтера" Авраам Кампомар может войти в тренерский штаб национальной сборной Украины, пишет Трибуна.
Отметим, что Кампомар ранее также тренировал детско-юношеские команды и был аналитиком в испанских клубах – "Альбасете" и "Вальядолиде".
В последнее время работал экспертом на каналах "Футбол".
Напомним, что в январе в тренерский штаб сборной Украины вошел Луиджи Ночентини, который ранее работал в "Днепре-1".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Трибуна
Популярное сейчас
- Экс-президент клуба солидарен: Ювентус рассматривает продажу Криштиану Роналду летом
- Все еще ТОП. Ветераны современного футбола, которые играют за лучшие клубы мира. ВИДЕО
- Замдиректор Динамо: С федерацией нет диалога - покричим, покомментируем и до нового скандала
- Антигерой футбольного дня. Арбитр УПЛ
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...