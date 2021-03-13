Арсенал и Яремчук, потенциальный новичок Зари. Трансферный центр украинского футбола: LIVE

Журналисты UA-Футбол Артур Кисляченко и Георгий Грошев следят за всеми новостями и самыми сочными слухами вокруг украинского футбола. В одном материале вы найдёте всё самое важное, что нужно знать о переходах с участием украинских клубов, трансферах украинских футболистов, тренеров и функционеров.

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