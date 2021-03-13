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Арсенал и Яремчук, потенциальный новичок Зари. Трансферный центр украинского футбола: LIVE

Премьер-лига
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Все самые важные трансферные новости в поле зрения UA-Футбол

Арсенал и Яремчук, потенциальный новичок Зари. Трансферный центр украинского футбола: LIVE

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол Артур Кисляченко и Георгий Грошев следят за всеми новостями и самыми сочными слухами вокруг украинского футбола. В одном материале вы найдёте всё самое важное, что нужно знать о переходах с участием украинских клубов, трансферах украинских футболистов, тренеров и функционеров.

Онлайн обновляется ежедневно, поэтому вы можете посещать этот материал в любое удобное для вас время, чтобы быть в курсе главных трансферных новостей украинского футбола.

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В статье: трансферный центр
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