Николини: Секрет Шахтера - в способности развивать молодых талантливых бразильцев

Ассистент главного тренера " Шахтера " Карло Николини перед матчами с "Ромой" в интервью итальянским СМИ рассказал о секрете успешной игры "горняков" в последние годы.

"Секрет заключается в способности сначала Луческу и его сотрудников, а теперь и португальских тренеров, развивать молодых талантливых бразильцев.

В Италии, в Испании или Англии, такие игроки не покупаются. Потому что у клубов нет времени, желания или способности заставить их расти.

Конечно мы отчасти рискуем, но после того как работаем с ними, уже готовы их продать, так как сзади наступает уже другая молодежь.

Вместо этого в Италии команды должны побеждать немедленно. Если футболист не заиграл, не проявил себя, его сразу же продают. Многие молодые игроки не выдерживают такого давления.

Наш секрет в следующем: хорошо работать в плане разведки, но затем также работаем в поле с постоянным усердием. На самом деле, это очень кропотливый труд, как в техническом плане, так и в плане психологии", - сказал Николини.