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Николини: Секрет Шахтера - в способности развивать молодых талантливых бразильцев
В европейских клубах молодым бразильцам не дают столько времени
ФК Шахтер
Ассистент главного тренера "
"Секрет заключается в способности сначала Луческу и его сотрудников, а теперь и португальских тренеров, развивать молодых талантливых бразильцев.
В Италии, в Испании или Англии, такие игроки не покупаются. Потому что у клубов нет времени, желания или способности заставить их расти.
Конечно мы отчасти рискуем, но после того как работаем с ними, уже готовы их продать, так как сзади наступает уже другая молодежь.
Вместо этого в Италии команды должны побеждать немедленно. Если футболист не заиграл, не проявил себя, его сразу же продают. Многие молодые игроки не выдерживают такого давления.
Наш секрет в следующем: хорошо работать в плане разведки, но затем также работаем в поле с постоянным усердием. На самом деле, это очень кропотливый труд, как в техническом плане, так и в плане психологии", - сказал Николини.
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