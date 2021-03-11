  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Николини: Секрет Шахтера - в способности развивать молодых талантливых бразильцев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николини: Секрет Шахтера - в способности развивать молодых талантливых бразильцев

Премьер-лига
(1 голосов)

В европейских клубах молодым бразильцам не дают столько времени

Николини: Секрет Шахтера - в способности развивать молодых талантливых бразильцев

ФК Шахтер

Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Карло Николини перед матчами с "Ромой" в интервью итальянским СМИ рассказал о секрете успешной игры "горняков" в последние годы.

"Секрет заключается в способности сначала Луческу и его сотрудников, а теперь и португальских тренеров, развивать молодых талантливых бразильцев.

В Италии, в Испании или Англии, такие игроки не покупаются. Потому что у клубов нет времени, желания или способности заставить их расти.

Конечно мы отчасти рискуем, но после того как работаем с ними, уже готовы их продать, так как сзади наступает уже другая молодежь.

Вместо этого в Италии команды должны побеждать немедленно. Если футболист не заиграл, не проявил себя, его сразу же продают. Многие молодые игроки не выдерживают такого давления.

Наш секрет в следующем: хорошо работать в плане разведки, но затем также работаем в поле с постоянным усердием. На самом деле, это очень кропотливый труд, как в техническом плане, так и в плане психологии", - сказал Николини.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tuttomercatoweb

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...