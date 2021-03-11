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Цитаишвили перенес операцию после перелома плюсневой кости

Премьер-лига
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Цитаишвили перенес операцию после перелома плюсневой кости

ФК "Ворскла" / Неизвестный автор

Новина українською

Хавбек "Ворсклы" Георгий Цитаишвили, который арендован полтавчанами у "Динамо", перенес операцию после перелома пятой плюсневой кости левой ноги.

Игрок опубликовал фото после операции в своем Инстаграм.

Напомним, что Цитаишвили получил травму в матче 17-го тура УПЛ против "Мариуполя" (1:0). Ориентировочно он выбыл на два месяца.

Цитаишвили перенес операцию после перелома плюсневой кости - изображение 1
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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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