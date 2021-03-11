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Цитаишвили перенес операцию после перелома плюсневой кости
Гио пропустит около двух месяцев
ФК "Ворскла" / Неизвестный автор
Хавбек "
Игрок опубликовал фото после операции в своем Инстаграм.
Напомним, что Цитаишвили получил травму в матче 17-го тура УПЛ против "Мариуполя" (1:0). Ориентировочно он выбыл на два месяца.
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