Президент Ингульца готов поддержать инициативу о недоверии судейскому комитету и Лучи

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк высказался относительно судейства в УПЛ.

"Я не хочу на эту тему говорить. Я уже наговорил на 900 тысяч. Пока клубы не объединятся и не выступят против этого произвола, смысла самому об этом говорить нет. Вот если будет такое предложение [о недоверии Луче], и ее готовы рассмотреть, тогда я выступлю. Будет видно.

Я не доволен уровнем судейства. Арбитры должны комментировать свои резонансные решения после матчей, и не только они. Просто надо без эмоций, без амбиций. Вот я напишу официальное письмо с просьбой объяснения, правомерно ли Дердо назначил пенальти на 86-й минуте в ворота "Ингульца". И пусть мне публично ответят – да, это точка, или нет. И пусть будет какое-то наказание. Это должно быть.

Ну как так ?! Там же замкнутый круг. Они неприступны, а в любом случае их оправдывают. Показывают незасчитанный гол "Шахтеру" и сравнивают его с голом "Аякса". Разве эти люди футбольные? Всех делают дураками. Я вкладываю очень большие деньги в развитие детского футбола, стадионы строю, у меня руки опускаются.

Вот в игре с "Ворсклой" вся Украина признала, что не было одиннадцатиметрового, а Бондаренко дальше судить. Со "Львовом" не засчитали чистый гол, лишили нас трех очков. Никто ничего не объясняет – произошло и произошло. Почему мы должны отвечать за то, что говорим, а они – нет? Ну как так?!

Неправильно засчитан гол. Так выйдите и скажите – наказали его или не наказали. И люди будут понимать. Я понимаю, почему это происходит, почему судьи закрыты и молчат. Я все понимаю, но пока помолчу. Но я готов поддержать инициативу выразить недоверие судейскому комитету и Лучи", – сказал Поворознюк.