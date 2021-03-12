Лопыренок: В Днепре-1 мне дали понять, что в клубе на меня уже не рассчитывают

Защитник "Миная" Максим Лопыренок в интервью клубного медиа рассказал о решении вернуться в закарпатский клуб.

" В "Минай" я отправился в аренду на полгода - на I круг чемпионата. Именно так договорился с руководством "Днепра-1". Зимой я вернулся в Днепр, там разговаривал с Андреем Русолом. К сожалению, с Игорем Йовичевичем поговорить не удалось, но мне дали понять, что меня в этом клубе уже не рассчитывают. Надо было искать новую команду.

Так сложились обстоятельства, что когда разорвал контракт с "Днепром-1", то реальным вариантом был для меня клуб "Истиклол" с Таджикистана.

Уровень футбола там не очень высокий. Но я поехал играть за этот клуб, который завоевал право играть в Азиатской Лиге чемпионов - это очень престижный турнир. Да и коллектив там подобрался интересный, футболисты хорошего уровня, игроки национальной сборной. Все остальные команды в этой стране слабого уровня да и условия там никакие.

За это время с "Истиклол" выиграли предсезонний турнир, который проходит каждый год перед чемпионатом - Кубок Федерации Таджикистана. Интересные соревнования, хороший турнир, болельщиков немало пришло - атмосфера была очень приятная.

Я пробыл там месяц, подписал контракт, потом мне просто сказали, что контракт не зарегистрировали. Кстати, такая ситуация была не только со мной, но и с другим украинским футболистом - Юрием Коломойцем. Когда я понял, что там происходит что-то не хорошо, то вовремя со мной связались с ФК "Минай". И я вернулся.

Конечно, закарпатская команда за время моего отсутствия изменилась. Много новых футболистов появилось. Но большинство людей я знаю, меня хорошо знают. Приятно сюда вернуться.

Я здесь только неделю, не со всеми познакомился с новичков. Но коммуникация уже есть, думаю, мы на правильном пути. Игра с "Олимпиком" доказала это, мы неплохо там сыграли в обороне и победили.

С "Динамо" мы старались, но надо понимать, что это команда Лиги чемпионов. В первом тайме мы мало что позволяли им создать. Затем случился гол, изъятия и это сыграло свою роль и мы проиграли.

"Ингулец" - команда, которая не слишком позволяет играть на своих сильных сторонах. Поэтому прогнозирую много борьбы. Это будет очень важный матч как для нас, так и для "Ингульца". Команды находятся в низшей части таблицы, поэтому игра будет не за 6 очков, а за 9 ", - рассказал Лопыренок.