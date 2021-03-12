Премьер-лига
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Стали известны результаты тестов на COVID-19 луганской Зари
Результаты отрицательные
Фото: ФК Заря
Регулярно все команды Премьер-лиги проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.
Вчера вся команда луганской "Зари" прошла данное тестирование, а в пятницу узнала результаты - все они отрицательные.
Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "Динамо".
Напомним, что матч 18-го тура "Заря" - "Динамо" состоится в воскресенье, 14 марта, в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало встречи в 17:00.
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Источник:ФК Заря
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