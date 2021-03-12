Стали известны результаты тестов на COVID-19 луганской Зари

Регулярно все команды Премьер-лиги проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.

Вчера вся команда луганской "Зари" прошла данное тестирование, а в пятницу узнала результаты - все они отрицательные.

Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "Динамо".

Напомним, что матч 18-го тура "Заря" - "Динамо" состоится в воскресенье, 14 марта, в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало встречи в 17:00.