Матч с Вильярреалом стал юбилейным для Шапаренко

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" стал 100-м для хавбека "Динамо" Николая Шапаренко.

В составе "бело-синих" Шапаренко провел 25 матчей в еврокубках, 66 в чемпионатах, 7 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке.

На счету 22-летнего полузащитника, который дебютировал за первую команду "Динамо" в 2017 году, 13 забитых голов.