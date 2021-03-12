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Матч с Вильярреалом стал юбилейным для Шапаренко

Премьер-лига
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22-летний хавбек провел 100-й матч за киевский клуб

Матч с Вильярреалом стал юбилейным для Шапаренко

Фото - ФК Динамо

Новина українською

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" стал 100-м для хавбека "Динамо" Николая Шапаренко.

В составе "бело-синих" Шапаренко провел 25 матчей в еврокубках, 66 в чемпионатах, 7 - в Кубке Украины и 2 - в Суперкубке.

На счету 22-летнего полузащитника, который дебютировал за первую команду "Динамо" в 2017 году, 13 забитых голов.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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