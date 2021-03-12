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Гендиректор Олимпика: Клуб не собирается менять телетранслятора, у нас нет претензий к каналам Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Исключительно к судейскому руководству

Гендиректор Олимпика: Клуб не собирается менять телетранслятора, у нас нет претензий к каналам Футбол

ФК Олімпік

Новина українською

Генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов рассказал об отношениях с каналами "Футбол" после ситуации с Владиславом Гельзиным.

"Мы не собираемся менять телетранслятора. У нас нет претензий к телеканалу "Футбол". Мы много лет сотрудничаем, наши претензии исключительно к судейскому руководству", – заявил Антонов.

Напомним, что после матча 17-го тура УПЛ с "Шахтером" президент "Олимпика" Владислав Гельзин обматерил судью и раскритиковал работу экспертов каналов "Футбол".

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В статье: Алексей Антонов Олимпик (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке

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