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"Дыма без огня не бывает". Йовичевич - о судействе в украинском футболе

Премьер-лига
(2 голосов)

Арбитры не должны быть главными актерами в каждом матче

"Дыма без огня не бывает". Йовичевич - о судействе в украинском футболе

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер СК "Днепр-1" Игорь Йовичевич в интервью клубного медиа прокомментировал судейство в Украине.

"Сейчас после каждого матча слышишь комментарии тренеров и президентов клубов, которые критикуют арбитраж. Конечно, судейский комитет анализирует работу своих специалистов, как тренеры своих игроков, и арбитры должны это делать, но если они являются главными актерами в каждом матче, то это явно не тот путь, которым должен идти украинский футбол.

Я знаю, что многие специалисты, скауты, и вообще спортивный мир следит за УПЛ, которая является прочной, мощной лигой, однако если в каждом матче на первый план выходят арбитры, то это не тот путь, ведь хочется сосредоточиться на самой игре. Я, как тренер, хочу выиграть игру: выманить противника, удачно завершить атаку, неожиданно захватить пространство и здесь главные актеры - это футболисты.

А когда заканчивается матч и мы говорим о судействе, то это не верное для украинского футбола направление. Как говорят "дыма без огня не бывает", и если постоянно слышишь эти разговоры после многих игр, то надо комитету арбитров в этом лучше разбираться, чтобы улучшить состояние УПЛ, а мы тренеры будем зацикливаться только на самом футболе. Не хочется, чтобы на результат матча влияли какие-то внешние факторы", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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