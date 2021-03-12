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Определен лучший арбитр 17-го тура Favbet Лиги
Первое признание в сезоне для опытного рефери
http://fckarpaty.com/ ФК Карпаты
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам скандального и слабого в плане судейства 17-го тура лучшим стал Александр Дердо. Он судил поединок "Ингулец" - "Колос" (0:0), назначил пенальти в ворота хозяев, показал пять желтых карточек игрокам обеих команд.
Для Александра Дердо это первое подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й и 11-й туры), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5- й и 16-й туры), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й тур), Ярослав Козык (8-й тур), Денис Шурман (9-й тур), Игорь Пасхал (10-й и 14-й туры), Виктор Копиевский (12-й тур), Алексей Деревинский (13-й тур) и Дмитрий Кривушкин (15-й тур).
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