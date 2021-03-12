Определен лучший арбитр 17-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам скандального и слабого в плане судейства 17-го тура лучшим стал Александр Дердо. Он судил поединок "Ингулец" - "Колос" (0:0), назначил пенальти в ворота хозяев, показал пять желтых карточек игрокам обеих команд.