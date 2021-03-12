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У Десны появился маскот - орел Норден

Премьер-лига
(1 голосов)

Десна идет в ногу со временем

У Десны появился маскот - орел Норден

youtube - Desna FC

Новина українською

Черниговская "Десна" не отстает от трендов и решала обзавестись собственным маскотом.

Маскотом команды будет орел - символ Чернигова и "Десны", запечатленный на клубной эмблеме.

Новичка команды стилистически зовут Норден.

Уже в матче с "Днепром-1" новый талисман будет развлекать публику.

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В статье: Десна (Чернигов)
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