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У Десны появился маскот - орел Норден
Десна идет в ногу со временем
youtube - Desna FC
Черниговская "
Маскотом команды будет орел - символ Чернигова и "Десны", запечатленный на клубной эмблеме.
Новичка команды стилистически зовут Норден.
Уже в матче с "Днепром-1" новый талисман будет развлекать публику.
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