Омоложение судейского корпуса и внедрение VAR - Протасов назвал главные заслуги Лучано Лучи

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов после скандала с незасчитанным голом в матче "Олимпик" – "Шахтер" (0:1) высказался о ситуации с судейством в Украине.

- Тема арбитража в последние дни получила широкий резонанс - представители клубов в отечественных СМИ дают немало комментариев, президент "Олимпика" вообще удивил общественность своим несдержанным поведением ...

- В футболе тема арбитража очень часто вызывает противоречивые эмоции. Украина не является исключением. Но недопустимо, когда при оценке работы арбитров эмоции начинают выходить на первый план. Давайте попробуем поговорить о состоянии дел в нашем судействе без эмоций.

Уверен, никто не будет отрицать, что в течение последних пяти лет в сообществе футбольных арбитров Украины произошли существенные изменения. В частности, радикально обновлен судейский корпус. Да, наших арбитров-мужчин пока нет среди тех, кто проводит международные матчи на высоком уровне. Но не следует забывать, что ситуация с подготовкой отечественных рефери не менялась десятилетиями. При этом на внутренней арене через заангажированное судейство с ручным управлением постоянно возникали громкие скандалы.

В последние годы Лучано Лучи кардинально меняет ситуацию. Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола наконец решился на радикальное обновление и омоложение судейского корпуса.

Кроме того, арбитры получают всестороннюю техническую помощь от Украинской ассоциации футбола - например, все рефери УПЛ и ПФЛ обеспечены необходимым экипировкой. Также УАФ работает над тем, чтобы повысить арбитрам заработную плату. И здесь мы стараемся найти общий язык с клубами УПЛ и ПФЛ.

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- Кроме обновления и омоложения судейского корпуса, в заслугу Лучано Луче нужно поставить внедрения в украинском футболе системы VAR. Ведь именно итальянский специалист был первым сертифицированным инструктором по обучению VAR в Украине.

- Да, согласен, отдельно нужно отметить достижения украинского арбитража в части внедрения технологии VAR. Первая группа наших рефери еще 2019 успешно завершила обучение, и в течение 2020 VAR работал на матчах УПЛ, ПФЛ и поединках Кубка Украины.

В сентябре прошлого года завершилась вторая волна обучения арбитров VAR, и продолжается реализация программы, предусматривающей охват этой технологии матчей УПЛ.

Соответствующая квалификация позволяет нашим рефери получать назначения на поединки международных турниров, которые проходят под эгидой УЕФА. В частности, достижением прошлого года стало первое в истории назначения женской бригады арбитров во главе с Екатериной Монзуль на матч Лиги наций. Уверен, это только начало настоящего становления украинского арбитража.

Да, использование системы VAR изменило подходы к оценке игровых ситуаций, и всем нам - игрокам, тренерам, функционерам, болельщикам - нужно к этому привыкнуть. Но без этой технологии наш футбол, наши рефери, наши клубы не будут иметь никаких перспектив на международной арене. Возможно, нужно более подробно рассказывать представителям клубов об изменениях и дополнениях правил, трактовке тех или иных ситуаций. Такое обучение проводят с арбитрами, но, похоже, нужно делать это и с представителями клубов. В том числе - с футболистами и тренерами.

Но в любом случае нужно контролировать свои эмоции. Я сам был игроком, тренером, сейчас работаю функционером. Для меня, как и для любого представителя футболу, недопустимо, когда президент клуба с угрозами врывается в судейскую в перерыве, после матча, а затем комментирует действия арбитров нецензурными выражениями, и это слышит вся страна. Я уже не говорю о том, что дети и подростки, которые смотрят футбольные матчи вместе с родителями, узнали много новых слов. И о каком уважении к футболу мы в такой ситуации можем говорить?