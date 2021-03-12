Протасов: Нарушение конвенции по арбитражу может привести к отстранению клубов от международных соревнований

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов в контексте судейского скандала в матче Олимпик – Шахтер (0:1) сделал заявление относительно публичной критики судейского корпуса со стороны клубов.

– Почему, по вашему мнению, представители клубов выбрали форму публичного общения вместо того, чтобы собраться вместе и обсудить проблемы и пути их решения?

– Об этом лучше спросить у самих представителей клубов. Я еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к нашему футболу. Неужели кому-то из представителей команд было отказано во встрече в Доме футбола? Неужели нельзя искать решения проблем цивилизованным путем, а не унижать украинский футбол грязными ругательствами?

Также отдельно хотел бы обратить внимание на недопустимость давления на комитет арбитров любой национальной ассоциации – не только украинской – со стороны представителей команд. Это еще раз подчеркнул Лучано Лучи.

Наша ассоциация много лет назад подписала конвенцию по арбитражу. ФИФА и УЕФА очень тщательно следят за их нарушениями. И если такой факт будет подтвержден, это может угрожать национальной ассоциации большими проблемами.

В частности, платежи солидарности, которые клубы получают от УЕФА и тратят на развитие детско-юношеского футбола, выплачиваются только при условии соблюдения национальной ассоциацией всех подписанных конвенций.

Между прочим, все это Лучано Лучи объяснял представителям клубов – что систематическое нарушение конвенции по арбитражу вообще может привести к отстранению клубных и сборных команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. И мне показалось, что представители клубов прислушались к этим аргументам.