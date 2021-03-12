  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Протасов: Нарушение конвенции по арбитражу может привести к отстранению клубов от международных соревнований
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Протасов: Нарушение конвенции по арбитражу может привести к отстранению клубов от международных соревнований

Премьер-лига
(2 голосов)

В УАФ обратили внимание на недопустимость давления на судейский корпус

Протасов: Нарушение конвенции по арбитражу может привести к отстранению клубов от международных соревнований

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов в контексте судейского скандала в матче Олимпик – Шахтер (0:1) сделал заявление относительно публичной критики судейского корпуса со стороны клубов.

– Почему, по вашему мнению, представители клубов выбрали форму публичного общения вместо того, чтобы собраться вместе и обсудить проблемы и пути их решения?

– Об этом лучше спросить у самих представителей клубов. Я еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к нашему футболу. Неужели кому-то из представителей команд было отказано во встрече в Доме футбола? Неужели нельзя искать решения проблем цивилизованным путем, а не унижать украинский футбол грязными ругательствами?

Также отдельно хотел бы обратить внимание на недопустимость давления на комитет арбитров любой национальной ассоциации – не только украинской – со стороны представителей команд. Это еще раз подчеркнул Лучано Лучи.

Читайте такжеЛучи: Офсайд зафиксирован правильно. КДК очень жестко накажет Гельзина

Наша ассоциация много лет назад подписала конвенцию по арбитражу. ФИФА и УЕФА очень тщательно следят за их нарушениями. И если такой факт будет подтвержден, это может угрожать национальной ассоциации большими проблемами.

В частности, платежи солидарности, которые клубы получают от УЕФА и тратят на развитие детско-юношеского футбола, выплачиваются только при условии соблюдения национальной ассоциацией всех подписанных конвенций.

Между прочим, все это Лучано Лучи объяснял представителям клубов – что систематическое нарушение конвенции по арбитражу вообще может привести к отстранению клубных и сборных команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. И мне показалось, что представители клубов прислушались к этим аргументам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Протасов Олимпик (Донецк) УАФ
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
12.03.2021 в 21:11
Протасов, ты такой наивный или такой глупый? Какие вопросы можна решать с бандюками цивилизованный путем?
Ответить
+2
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
12.03.2021 в 20:41
Протасов, сходи попісяй. Мова йде про конкретну людину на прізвище Лучі, яка отримує величезні гроші і абсолютно не справляється з роботою : українські арбітри не запрошуються на мало-мало серйозні євроматчі, скандали з результативними помилками ледве не кожному другому матчі УПЛ, ВАРом крутять, як циган сонцем. Де у претензіях до Лучі відмова України від конвенції з арбітражу?? Де тут тиск на весь комітет арбітрів? Чи той нахабний макаронник вважає, що він і є все вищезгадане? Комплекс імператора? "Государство - это я"?
Ответить
+6
-3
Лекарь (село Дарница)
12.03.2021 в 20:30
А ведь всего-то стоило сказать: арбитр мачта и арбитр ВАР совершили коллективную ошибку. Просим простить, понять. И всё, пар был бы выпущен, а извинения - приняты. А сейчас - извините. Всем понятно, что это крыша своих, карманных
Ответить
+9
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
12.03.2021 в 21:13
Эту конкретную заказуху ты называешь коллективной ошибкой? И кто будет извиняться? Такие как павелко слов то таких не знают.
Ответить
+3
-1
demiurg (Одесса)
12.03.2021 в 21:25
Уже разобрались. Арбитр на VAR четко отработал - нарисовал линию в момент удара Нкенга. Остальное - на усмотрение главного. Главный ошибся, это факт.
Ответить
0
0
demiurg (Одесса)
12.03.2021 в 21:28
Уже разобрались. Арбитр ВАР четко отработал - нарисовал линию в момент удара Нкенга. Остальное - на усмотрение главного. Главный ошибся, это факт. Нужно было на следующий день извиниться, и инцидент был бы исчерпан.
Ответить
0
0
demiurg (Одесса)
12.03.2021 в 21:28
Уже разобрались. Арбитр ВАР четко отработал - нарисовал линию в момент удара Нкенга. Остальное на усмотрение главного. Главный ошибся, это факт. Нужно было на следующий день извиниться, и инцидент был бы исчерпан.
Ответить
0
0
Андрей(Киев) (Киев)
12.03.2021 в 20:24
А такое судейство как у нас-это что?Мне кажется Гельзин-первая ласточка,скоро и у других клубов нервы не выдержат.Да Протасов- хороший футболист ещё не значит,что честный функционер.
Ответить
+8
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
12.03.2021 в 20:20
Коли уберуть Лучі?
Ответить
+8
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
12.03.2021 в 20:16
То виходить по Протасову треба терпіти нахабне свавілля продажних суддів?
Ответить
+8
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...