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Протасов: Нарушение конвенции по арбитражу может привести к отстранению клубов от международных соревнований
В УАФ обратили внимание на недопустимость давления на судейский корпус
Фото Павла Кубанова - УАФ
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов в контексте
– Почему, по вашему мнению, представители клубов выбрали форму публичного общения вместо того, чтобы собраться вместе и обсудить проблемы и пути их решения?
– Об этом лучше спросить у самих представителей клубов. Я еще раз обращаюсь ко всем, кто имеет отношение к нашему футболу. Неужели кому-то из представителей команд было отказано во встрече в Доме футбола? Неужели нельзя искать решения проблем цивилизованным путем, а не унижать украинский футбол грязными ругательствами?
Также отдельно хотел бы обратить внимание на недопустимость давления на комитет арбитров любой национальной ассоциации – не только украинской – со стороны представителей команд. Это еще раз подчеркнул Лучано Лучи.
Наша ассоциация много лет назад подписала конвенцию по арбитражу. ФИФА и УЕФА очень тщательно следят за их нарушениями. И если такой факт будет подтвержден, это может угрожать национальной ассоциации большими проблемами.
В частности, платежи солидарности, которые клубы получают от УЕФА и тратят на развитие детско-юношеского футбола, выплачиваются только при условии соблюдения национальной ассоциацией всех подписанных конвенций.
Между прочим, все это Лучано Лучи объяснял представителям клубов – что систематическое нарушение конвенции по арбитражу вообще может привести к отстранению клубных и сборных команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. И мне показалось, что представители клубов прислушались к этим аргументам.
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