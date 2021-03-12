Будковский: Шахтер - одна из лучших команд Украины и Европы, конечно хочется их обыграть

Нападающий " Десны " Филипп Будковский поделился ожиданиями от матча 18-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Всегда приятно после побед готовиться к следующим играм. В каждом матче мы выходим добывать положительный результат.

Конечно же и с "Шахтером" хочется взять очки. Сейчас всем командам, которые находятся в верхней части турнирной таблице нельзя терять очки, но я не могу сказать, что матч против "Шахтера" для нас решающий, потому что впереди много матчей и борьба будет в каждом поединке.

Для нас важна каждая игра, мы будем выходить и отдаваться полностью, чтобы брать очки. "Шахтер" - одна из лучших команд Украины и Европы, конечно хочется их обыграть. Будем настраиваться, выходить на поле и там уже все будет зависеть от нас", - сказал Будковский.