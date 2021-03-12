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Будковский: Шахтер - одна из лучших команд Украины и Европы, конечно хочется их обыграть

Премьер-лига
(1 голосов)

В воскресенье в УПЛ очень интересный игровой день

Будковский: Шахтер - одна из лучших команд Украины и Европы, конечно хочется их обыграть

Новина українською

Нападающий "Десны" Филипп Будковский поделился ожиданиями от матча 18-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Всегда приятно после побед готовиться к следующим играм. В каждом матче мы выходим добывать положительный результат.

Конечно же и с "Шахтером" хочется взять очки. Сейчас всем командам, которые находятся в верхней части турнирной таблице нельзя терять очки, но я не могу сказать, что матч против "Шахтера" для нас решающий, потому что впереди много матчей и борьба будет в каждом поединке.

Для нас важна каждая игра, мы будем выходить и отдаваться полностью, чтобы брать очки. "Шахтер" - одна из лучших команд Украины и Европы, конечно хочется их обыграть. Будем настраиваться, выходить на поле и там уже все будет зависеть от нас", - сказал Будковский.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Десна" состоится в воскресенье 14 марта и начнется в 17:00.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Террикон

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
12.03.2021 в 21:48
Європи?Ахаха!
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simargl (Чернигов)
12.03.2021 в 21:46
Хорошо, если все будет зависеть от вас, а не от интриг за кадром, Паскаля и ВАР ... с сегодняшним ШД можно и нужно играть на победу!!! Удачи нам !!! Северяне - вперёд !!!!
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