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Заря согласовала трансфер 17-летнего форварда Ботафого Гильерме Смита

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень перейдет в луганский клуб этим летом

Заря согласовала трансфер 17-летнего форварда Ботафого Гильерме Смита

Disclosure

Новина українською

Луганская "Заря" согласовала трансфер нападающего "Ботафого" Гильерме Смита, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, футболист перейдет в "Зарю" летом, после того как ему исполнится 18 лет (11 июня).

С игроком подпишут трехлетний контракт.

Также сообщается, что бразильский клуб сохранит за собой 20% экономических прав на форварда.

Отметим, что Смит за первую команду "Ботафого" заигран пока что не был. В начале года представители бразильского клуба обсуждали с Гильерме подписание профессионального контракта, но из-за интереса из Украины этого не произошло.

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В статье: Заря (Луганск) Ботафого (Рио-де-Жанейро) Гильерме Смит
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Источник:
Globo

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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Київ)
12.03.2021 в 22:53
Добре. З прицілом на кваліфікацію Ліги Чемпіонів.
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
12.03.2021 в 23:17
Ему 17 лет, какая ЛЧ?
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0
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