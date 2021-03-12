Заря согласовала трансфер 17-летнего форварда Ботафого Гильерме Смита

Луганская " Заря " согласовала трансфер нападающего "Ботафого" Гильерме Смита, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, футболист перейдет в "Зарю" летом, после того как ему исполнится 18 лет (11 июня).

С игроком подпишут трехлетний контракт.

Также сообщается, что бразильский клуб сохранит за собой 20% экономических прав на форварда.

Отметим, что Смит за первую команду "Ботафого" заигран пока что не был. В начале года представители бразильского клуба обсуждали с Гильерме подписание профессионального контракта, но из-за интереса из Украины этого не произошло.