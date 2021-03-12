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Заря согласовала трансфер 17-летнего форварда Ботафого Гильерме Смита
Парень перейдет в луганский клуб этим летом
Disclosure
Луганская "
По информации источника, футболист перейдет в "Зарю" летом, после того как ему исполнится 18 лет (11 июня).
С игроком подпишут трехлетний контракт.
Также сообщается, что бразильский клуб сохранит за собой 20% экономических прав на форварда.
Отметим, что Смит за первую команду "Ботафого" заигран пока что не был. В начале года представители бразильского клуба обсуждали с Гильерме подписание профессионального контракта, но из-за интереса из Украины этого не произошло.
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