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Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
Рассказываем, где можно будет увидеть поединок
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Воскресенье, 14 марта, станет одним из главных дней в текущем сезоне украинского футбола. Одновременно начнутся два поединка, в которых будет решаться судьба четырёх первых мест в таблице УПЛ: пока в Киеве "Шахёр" будет пытаться взломать оборону "Десны", в Запорожье встретятся первая и третья команды текущего чемпионата.
Когда и где состоится матч "Заря" - "Динамо"?
Поединок пройдёт на поле "Славутич-Арены" в Запорожье. Это домашний стадион луганской команды после выезда из родного города. Стартовый свисток арбитра прозвучит в воскресенье, 14 марта, в 17:00 по киевскому времени.
Где увидеть матч "Заря" - "Динамо" на ТВ?
Права на трансляцию домашних матчей луганской команды принадлежат "1+1 media". Как раз канал, который входит в структуру медиагиганта и покажет футбол в прямом эфире. Увидеть встречу вы сможете на "УНИАН ТВ". Телеканал доступен в кабеле, спутнике и онлайн.
Где смотреть онлайн матч "Заря" - "Динамо" в интернете?
В интернете легально прямую трансляцию матча также можно будет наблюдать на "УНИАН ТВ", а также ОТТ-сервисах, которые ведут трансляцию этого канала: oll.tv, sweet.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV и другие. Все эти платформы работают на платной основе по подписке
Кроме того, трансляцию матча в интернете бесплатно можно будет увидеть на Youtube-канале FootballHub.
Плеер с прямой трансляцией поединка также будет на UA-Футбол незадолго до стартового свистка, а также в этой новости в день матча.
Я не смогу увидеть матч. Как следить за игрой?
Для таких случаев UA-Футбол проведёт текстовый онлайн здесь. Вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного события на поле "Славутич-Арены".
Продаются ли билеты на матч "Заря" - "Динамо"?
Да. Отныне вы можете посещать матчи чемпионата Украины при некоторых ограничениях. Билеты на встречу продаются только онлайн от 50 до 100 грн и купить их можно здесь.
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