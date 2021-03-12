  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Эксперт: Каштру не может сразу усадить в запас Тайсона, Марлоса и Мораеса - это будет бомба замедленного действия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт: Каштру не может сразу усадить в запас Тайсона, Марлоса и Мораеса - это будет бомба замедленного действия

Премьер-лига
(2 голосов)

Интересная точка зрения

Эксперт: Каштру не может сразу усадить в запас Тайсона, Марлоса и Мораеса - это будет бомба замедленного действия

Фото - ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов, специально для Халата Милевского, прокомментировал нынешнюю ситуацию в донецком "Шахтере". Главная тема - стоит ли наставнику "горняков" перестать делать ставку на опытных игроков и довериться только молодым футболистам.

Подписывайтесь на "Халат Милевского" в телеграм!

"Это очень сложный вопрос. Могу сказать свое мнение. Таких футболистов как Марлос, Тайсон, Патрик, Мораес нельзя держать на скамейке запасных. Это бомба замедленного действия. Они должны либо играть, либо уходить. Если есть возможность их отпустить, то нужно отпускать.

Атмосфера в команде будет очень и очень плохая. С таким опытом игроки на лавке сидеть не могут. С одним еще можно справиться, но это целая группа бразильцев. Представьте, что сейчас 4-5 опытных игроков все будут сидеть в запасе. Тренеры будут меняться каждые два месяца.

Думаю, что этот вопрос будет решен по окончании чемпионата. Мы часто говорим о Каштру, но я не вешал всех собак на него. Это тренер, но есть еще люди, которые тоже принимают решения.

Ринат Леонидович - достаточно терпеливый человек. Ахметов всегда ждет до последнего и дает шанс каждому тренеру, но и у него есть запас прочности. Для менеджмента клуба, игра с "Ромой" была гораздо более принципиальной, чем для футболистов. И она была проиграна бездарно.

Не знаю, кто сейчас может что-то сделать. Возможно Срна со своим авторитетом найдет возможность убедить опытных ребят доиграть с тем желанием, которое у них было раньше. Игрокам на самом деле тоже нужно понимать, что донецкий "Шахтер" - не просто трамплин. Это клуб, который обеспечил, наверное, жизнь им и их детям. Нужно иметь уважение к клубу, и с таким настроением, как сейчас, выходить и играть - непозволительно", - заявил Севидов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Марлос Александр Севидов Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Бутига (Чернигов)
12.03.2021 в 23:40
Согласен с Севидовым ,что в кризисе виноват не один Каштру но и руководство клуба.Продажа Тайсона и может быть еще кого-то, покупка нападающего просто перезрела. Но виноватым сделают Каштру.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...