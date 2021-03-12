Эксперт: Каштру не может сразу усадить в запас Тайсона, Марлоса и Мораеса - это будет бомба замедленного действия

Известный украинский тренер Александр Севидов, специально для Халата Милевского, прокомментировал нынешнюю ситуацию в донецком "Шахтере". Главная тема - стоит ли наставнику "горняков" перестать делать ставку на опытных игроков и довериться только молодым футболистам.

"Это очень сложный вопрос. Могу сказать свое мнение. Таких футболистов как Марлос, Тайсон, Патрик, Мораес нельзя держать на скамейке запасных. Это бомба замедленного действия. Они должны либо играть, либо уходить. Если есть возможность их отпустить, то нужно отпускать.

Атмосфера в команде будет очень и очень плохая. С таким опытом игроки на лавке сидеть не могут. С одним еще можно справиться, но это целая группа бразильцев. Представьте, что сейчас 4-5 опытных игроков все будут сидеть в запасе. Тренеры будут меняться каждые два месяца.

Думаю, что этот вопрос будет решен по окончании чемпионата. Мы часто говорим о Каштру, но я не вешал всех собак на него. Это тренер, но есть еще люди, которые тоже принимают решения.

Ринат Леонидович - достаточно терпеливый человек. Ахметов всегда ждет до последнего и дает шанс каждому тренеру, но и у него есть запас прочности. Для менеджмента клуба, игра с "Ромой" была гораздо более принципиальной, чем для футболистов. И она была проиграна бездарно.

Не знаю, кто сейчас может что-то сделать. Возможно Срна со своим авторитетом найдет возможность убедить опытных ребят доиграть с тем желанием, которое у них было раньше. Игрокам на самом деле тоже нужно понимать, что донецкий "Шахтер" - не просто трамплин. Это клуб, который обеспечил, наверное, жизнь им и их детям. Нужно иметь уважение к клубу, и с таким настроением, как сейчас, выходить и играть - непозволительно", - заявил Севидов.