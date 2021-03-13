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Заря просматривает брата Шахаба
Мехди Захеди играет на позиции центрбека
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По информации сайта zoryafc.com, Мехди уже находится в Запорожье на просмотре.
Футболист ранее играл в футбольной академии "Фат Тегеран".
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Источник:Телеграм
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
13.03.2021 в 00:35
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