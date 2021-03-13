Заря просматривает брата Шахаба

" Заря " может подписать иранского центрального защитника Мехди Захеди, который по стечению обстоятельств является родным братом форварда луганчан Шахаба.

По информации сайта zoryafc.com, Мехди уже находится в Запорожье на просмотре.

Футболист ранее играл в футбольной академии "Фат Тегеран".