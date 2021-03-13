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Заря просматривает брата Шахаба

Премьер-лига
(1 голосов)

Мехди Захеди играет на позиции центрбека

Заря просматривает брата Шахаба

Новина українською

"Заря" может подписать иранского центрального защитника Мехди Захеди, который по стечению обстоятельств является родным братом форварда луганчан Шахаба.

По информации сайта zoryafc.com, Мехди уже находится в Запорожье на просмотре.

Футболист ранее играл в футбольной академии "Фат Тегеран".

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В статье: Заря (Луганск) Шахаб Захеди
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
13.03.2021 в 00:35
Пішла жара прям як в нас в політиці брат, сват, кум, зять і тд....)
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