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18-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание трансляций матчей очередного тура УПЛ

18-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Foto-net

Новина українською

На этих выходных состоится 18-й тур УПЛ нынешнего сезона.

Вашему вниманию расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

13 марта (суббота)

"Минай" – "Ингулец" – 14:00 – Футбол 2

"Ворскла" – "Днепр-1" – 17:00 – Футбол 2

14 марта (воскресенье)

"Мариуполь" – "Колос" – 14:00 – Футбол 1

"Шахтер" – "Десна" – 17:00 – Футбол 1

"Заря" – "Динамо" – 17:00 – УНИАН

"Александрия" – "Олимпик" – 19:30 – Футбол 1

Матч "Рух" – "Львов" перенесен.

Также отметим, что матч "Заря" – "Динамо"можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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