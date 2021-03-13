Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
18-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей очередного тура УПЛ
Foto-net
На этих выходных состоится 18-й тур
Вашему вниманию расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
13 марта (суббота)
"Минай" – "Ингулец" – 14:00 – Футбол 2
"Ворскла" – "Днепр-1" – 17:00 – Футбол 2
14 марта (воскресенье)
"Мариуполь" – "Колос" – 14:00 – Футбол 1
"Шахтер" – "Десна" – 17:00 – Футбол 1
"Заря" – "Динамо" – 17:00 – УНИАН
"Александрия" – "Олимпик" – 19:30 – Футбол 1
Матч "Рух" – "Львов" перенесен.
Также отметим, что матч "Заря" – "Динамо"можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.
Популярное сейчас
- Все еще ТОП. Ветераны современного футбола, которые играют за лучшие клубы мира. ВИДЕО
- Восемь воспитанников Динамо, девять бразильцев Шахтера. Анализ эксперта матчей 1/8 финала Лиги Европы
- Стало известно, какой канал покажет молодежный чемпионат Европы U-21 в Украине
- Заявление Руха: Создается впечатление, что в комитете арбитров УАФ тотальная диктатура
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
Новости по теме
- 20:06 Украинские Арбитр Иванов, который судил матч Олимпик - Шахтер, будет работать на поединке Заря - Динамо
- 16:47 Украинские Последние дозаявки: в Украине закрылось трансферное окно. Все переходы зимы 2021
- 19:08 Украинские Расписание 18 и 19 туров УПЛ. Лига поставила матчи Шахтер - Десна и Заря - Динамо на одно время