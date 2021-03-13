Ворскла - Днепр-1: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Следите за центральным матчем субботы в украинском футболе вместе с UA-Футбол! Стрим начнется в субботу, 13 марта, в 16:55 по киевскому времени. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало онлайна! Комментаторы - Александр Рыженко и Тарас Вархоляк.

Ворскла продолжает мечтать о еврокубках. Отставание от Десны лишь два балла, поэтому победа в этом матче, а также потенциальная осечка северян в воскресенье против Шахтера позволит полтавчанам выйти на желаемую четвертую строчку. Днепр-1 сейчас в четырех баллах от зоны вылета. Команда Игора Йовичевича также мечтает о международных турнирах, но сейчас вынуждена решать более локальные задачи. Что интересно, обе команды в 2021 году еще не проигрывали в официальных матчах.