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Ворскла - Днепр-1: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ
Юрий Максимов vs Игор Йовичевич
Следите за центральным матчем субботы в украинском футболе вместе с UA-Футбол! Стрим начнется в субботу, 13 марта, в 16:55 по киевскому времени. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало онлайна! Комментаторы - Александр Рыженко и Тарас Вархоляк.
Ворскла продолжает мечтать о еврокубках. Отставание от Десны лишь два балла, поэтому победа в этом матче, а также потенциальная осечка северян в воскресенье против Шахтера позволит полтавчанам выйти на желаемую четвертую строчку. Днепр-1 сейчас в четырех баллах от зоны вылета. Команда Игора Йовичевича также мечтает о международных турнирах, но сейчас вынуждена решать более локальные задачи. Что интересно, обе команды в 2021 году еще не проигрывали в официальных матчах.
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