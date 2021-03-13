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Шахтер - Десна: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча

Премьер-лига
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Один из ключевых матчей в одном из ключевых туров сезона

Шахтер - Десна: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча

Фото - ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

18-й тур украинского первенства подарит зрителям сразу два матча, в которых сойдутся сильнейшие команды последних двух лет. Стоит отдельно поблагодарить организаторов, что поставили оба матча в одно время. В одном из противостояний донецкий "Шахтер", униженный и раненный в Риме, примет черниговскую "Десну".

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"Горнякам" не стоит следить за параллельным матчем, ведь даже в случае потери очков киевлянами, команде Каштру нужно обязательно побеждать. Если они все еще хотят бороться за чемпионство. Если футболисты хотят сохранить своего тренера. Но и "Десна" не будет сдаваться без боя и постарается, как минимум, повторить результат первого круга. Тогда команды сыграли вничью 2:2.

Смотрите центральный матч 18-го тура УПЛ в воскресенье, 14-го марта, на канале "Футбол 1". Начало битвы в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Десна" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Десна" на UA-Футбол >>

Помимо этого, журналисты сайта проведут аудио трансляцию игры "Шахтер" - "Десна" на канале Подкасты UA-Футбол в YouTube

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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