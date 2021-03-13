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Близнюк: Шахтёр и Динамо способны быстро переключиться на чемпионат после еврокубковых неудач
В этом туре нас ждёт сразу два топ-поединка
ФК Металлург
Экс-кипер сборной Украины Илья Близнюк поделился ожиданиями о центральных матчах 18-го тура УПЛ.
"Любые матчи на евроарене дают большой опыт и пищу для размышлений. Безусловно, хотя Динамо и Шахтер опытные команды, из игр с Вильярреалом и Ромой они тоже вынесут пользу, хотя и результаты получились для обеих наших команд отрицательные. Думаю, обе команды сумеют перестроиться и быстро переключиться на чемпионат.
Хотя у динамовцев фрагментами получалась хорошая игра, были перспективные атаки, а молодые игроки неплохо себя проявляли. Но ошибки в обороне, как и динамовцев, так и в игре Шахтера, не позволили им добиться положительного результата. В матчах на международной арене любые оплошности сразу наказуемы. Да и уровень мастерства футболистов так же играет определяющую роль.
Безусловно, теперь Шахтер сосредоточится на чемпионате, тем более, что дончане пытаются догнать Динамо. И матч с Десной будет важным в этом контексте. Уверен, что это будет матч с футболом хорошего уровня.
Несмотря на то, что Динамо лидер чемпионата, Заря тоже сейчас команда с качественным футболом, поэтому оцениваю шансы как 50 на 50. Виктор Скрипник создал боеспособный коллектив, который способен бороться за самые высокие места", – цитирует Близнюка zbirna.com.
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