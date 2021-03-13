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В контракте Тайсона с Шахтёром есть опция продления ещё на год

Премьер-лига
(2 голосов)

Нынешнее соглашение сторон истекает 30 июня

В контракте Тайсона с Шахтёром есть опция продления ещё на год

Фото - ФК Шахтер

Новина українською

В контракте Тайсона с "Шахтёром" прописана опция продления договора ещё на год.

По информации журналиста Марко Корради, бразилец имеет право в одностороннем порядке продлить своё пребывание в стане "горняков" ещё на сезон.

Однако 33-летний Тайсон не собирается им пользоваться. Вместо этого атакующий полузащитник планирует перебраться в "Интернасьонал", в котором он начинал свою карьеру.

В этом сезоне Тайсон отметился двумя голами и результативной передачей в 23 матчах во всех турнирах.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.03.2021 в 14:35
наверное надоть контракт продлевать. Без Тайсона клуб будет уже не тот: без слёз, соплей. Кроме того без поддержки вымрут полярные совы...
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