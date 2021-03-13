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В контракте Тайсона с Шахтёром есть опция продления ещё на год
Нынешнее соглашение сторон истекает 30 июня
Фото - ФК Шахтер
В контракте Тайсона с "Шахтёром" прописана опция продления договора ещё на год.
По информации журналиста Марко Корради, бразилец имеет право в одностороннем порядке продлить своё пребывание в стане "горняков" ещё на сезон.
Однако 33-летний Тайсон не собирается им пользоваться. Вместо этого атакующий полузащитник планирует перебраться в "Интернасьонал", в котором он начинал свою карьеру.
В этом сезоне Тайсон отметился двумя голами и результативной передачей в 23 матчах во всех турнирах.
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