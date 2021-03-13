Потеря девственности. Минай - Ингулец 0:1

Помимо травмированных у обеих команд оказалась тяжёлая ситуация с дисквалифицированными. У хозяев по итогам поединка против "Динамо" бан заработали три футболиста линии обороны. Давайте добавим сюда ещё и удаление Карася по ходу первого тайма сегодня, и ситуация у "Миная" в защите получилась не очень радужной. "Ингулец" потерял вингеров, но вряд ли это было большой потерей, учитывая, что ростер команды сейчас довольно неплохой: в основу после одного матча отдыха вернулись Бартулович (с "Колосом" не играл вообще), а также Щедрый (отыграл тринадцать минут).

Как и ожидалось, поединок оказался не самым смотрибельным. Впрочем, вряд ли стоит ждать феерии даже в битве между аутсайдерами условной АПЛ. Команды старались компенсировать качество желанием и бойцовскими качествами, что приводило к фонтану жёлтых. Удаление у закарпатцев уже на исходе получаса встречи удивлением не стало. Другой вопрос, что свою красную ещё до этого мог получать опорник гостей Кучеренко за игру прямой ногой, но Сергей Бойко футболиста простил.

"Ингулец" начал поединок активней. Милевский и Шиндер в стартовую четверть встречи мяч практически не видели. Правда, нельзя сказать, что петровчане просто задавливали соперника. Большинство действий было построено через Бартуловича или вертикальных забросов на Сичинаву.

Но первый момент в матче создал "Минай": Шиндер здорово пяткой вывел под углом один на один Маембе, однако замбиец не переиграл Малыша.

А затем гол создали самые активные игроки "Ингульца" сегодня: Бартулович вывел Сичинаву один на один, Карась его подцепил в штрафной, и хорватский легионер 11-метровый спокойно реализовал.

"Ингулец" тут же отошёл назад, а "Минай" впереди начал действовать так, словно удаления и не было. Другой вопрос, что у хозяев не было понимания, как взламывать оборону противника. И это неудивительно: не зря же у закарпатцев второе худшее нападение в лиге, а два из трёх голов в 2021-м было забито с пенальти. К слову, гол Бартуловича сегодня также стал вторым голом из трёх, забитых "Ингульцом" с 11-метровых после зимней паузы.

Петровчане после забитого играли исключительно по результату: минимум впереди, где весь акцент был на единоборства Сичинавы и талант Бартуловича, а также очень аккуратная игра сзади.

"Минай" ничего не смог предложить сопернику. Не помогли даже все пять замен, которые Василий Кобин сделал ещё до семидесятой минуты.

Один из лучших моментов у хозяев для того, чтобы забить, стал розыгрыш Кныша с, кажется, Ахмедзаде в зоне правого полусреднего, когда удар последнего с близкого расстояния заблокировали защитники.

"Минай" впервые в истории не забивает "Ингульцу". Петровчане впервые в истории обыгрывают минайцев. Команда Сергея Лавриненко впервые в истории празднует победу в выездной встрече в УПЛ и вообще во второй раз побеждает в элитном дивизионе. До 13 марта 2021 года "казаки" возвращались с выезда с тремя очками в активе в июне 2020-го. Шансы коллектива из Кировоградской области сохранить место среди лучших футбольных клубов страны повышаются. Красивая игра? Смотрите на табло. А вот "Минаю" даже звёздная атакующая линия (Милевский, Шиндер, Кожанов) не помогает забивать. Хотя стоит отдать должное попыткам хозяев перевернуть матч, играя вдесятером.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Александр Жуков (Харьков)

ФК Минай - Ингулец 0:1

Гол: Младен Бартулович 27 (пен.)

ФК Минай: Андрей Попович, Даниил Карась, Анатолий Нуриев, Артем Милевский (Александр Снижко 32), Даниил Кныш, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 68), Василий Пыняшко, Шемми Маембе (Виталий Бойко 57), Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Алексей Хахлев 57), Алексей Ковтун (Александр Петрусенко 32)

Ингулец: Артем Малыш, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Младен Бартулович (Оскар Мкомола 72), Александр Кучеренко (Игорь Чайковский 72), Михаил Шишка, Денис Балан, Артём Щедрый (Олег Синегуб 90+3), Ника Ситчинава (Илья Шевцов 90+3), Максим Ковалёв, Николай Квасный

Предупреждения: Антон Шиндер 7, Алексей Ковтун 12, Даниил Карась 19, Даниил Карась 25, Даниил Кныш 90+3 - Александр Кучеренко 13, Игорь Чайковский 86, Артём Щедрый 90+2

Удаление: Даниил Карась 25 (вторая жёлтая)