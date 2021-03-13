Лавриненко об игре с Минаем: Такие матчи красивыми не бывают, цена ошибки высока

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал победу над "Минаем" в матче 18-го тура УПЛ.

– Мы очень рады этой победе. Игра была за 6 очков, за 9, за место в турнирной таблице. Победе мы очень рады. Игра была сложная. Мы подходили, как и "Минай", с большими потерями. Нам лучше удался отрезок в 30-35 минут первого тайма, когда мы забили гол. Мы выглядели предпочтительнее. Планировали прессинговать, удалось забить. Такие матчи красивыми не бывают, потому что цена ошибки очень высока.

– Удаление и пенальти стали ключевыми?

– В какой-то степени я не скажу, что нам стало легче. Когда "Минай" проигрывал, они понимали, что терять нечего. Они атаковали большими силами, а мы хотели удержать это минимальное преимущество. После удаления в первые 5-7 минут мы даже немного растерялись. В перерыве подкорректировали, сделали правильные действия. Соперник стал агрессивнее забрасывать мячи на Шиндера. Но ребята молодцы, вытерпели, не проиграли единоборства. Это основа того, что мы добились победы.

– Вы сознательно отдали инициативу во втором тайме или это заслуга соперника?

– Мы и хотели играть вторым номером, использовать свободные зоны. Отчасти это и заслуга "Миная", они большими силами шли и пытались отыграться. Но и мы хотели использовать пространство, были хорошие контратаки, тот же Щедрый мог забить, у Ники был момент. Слава богу, удержали это минимальное преимущество, – рассказал Лавриненко.