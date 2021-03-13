Удаления и пенальти. Минай - Ингулец 0:1. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 18-го тура УПЛ между "Минаем" и "Ингулцем”. В середине первого тайма защитник закарпатцев Карась стал двойным антигероем, "привезя" пенальти в свои ворота и заработав удаление. Василий Кобин начал проводить замены сразу после пропущенного мяча, но результат на табло не изменился до конца игры.

"Минай" - "Ингулец" 0:1

Гол: Бартулович 27 пен.