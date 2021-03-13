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Удаления и пенальти. Минай - Ингулец 0:1. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Первая выездная победа петровцев в УПЛ

Удаления и пенальти. Минай - Ингулец 0:1. Видео гола и обзор матча

Минай/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 18-го тура УПЛ между "Минаем" и "Ингулцем”. В середине первого тайма защитник закарпатцев Карась стал двойным антигероем, "привезя" пенальти в свои ворота и заработав удаление. Василий Кобин начал проводить замены сразу после пропущенного мяча, но результат на табло не изменился до конца игры.

"Минай" - "Ингулец" 0:1

Гол: Бартулович 27 пен.

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В статье: Ингулец (Петрово) Минай
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Источник:
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