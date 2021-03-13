Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удаления и пенальти. Минай - Ингулец 0:1. Видео гола и обзор матча
Первая выездная победа петровцев в УПЛ
Минай/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 18-го тура УПЛ между "Минаем" и "Ингулцем”. В середине первого тайма защитник закарпатцев Карась стал двойным антигероем, "привезя" пенальти в свои ворота и заработав удаление. Василий Кобин начал проводить замены сразу после пропущенного мяча, но результат на табло не изменился до конца игры.
"Минай" - "Ингулец" 0:1
Гол: Бартулович 27 пен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол1/2/3
Популярное сейчас
- Восемь воспитанников Динамо, девять бразильцев Шахтера. Анализ эксперта матчей 1/8 финала Лиги Европы
- Рейтинг клубов УЕФА. Соседские войны не в пользу Украины
- Таблица коэффициентов УЕФА. Один эффективнее двух – Шотландия увеличила отрыв, Украина на грани
- Олимпик просит УАФ опубликовать запись судейских переговоров в матче Олимпик - Шахтер
- Мастер Шеф. Как Зинченко поздравлял Владу Седан с 8 марта. ВИДЕО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...