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Ворскла - Днепр-1 0:1. Нарушен домашний покой

Премьер-лига
(2 голосов)

Команда Максимова прерывает победную домашнюю серию

Ворскла - Днепр-1 0:1. Нарушен домашний покой

Фото - УПЛ

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" добыла две победы в двух последних матчах. Что общего в этих поединках, помимо удачных вторых таймов в исполнении команды Максимова? Две вещи. Первая - домашний стадион. И против "Александрии", и против "Мариуполя" ворскляне соперников принимали дома, что, при наличии зрителей на трибунах, давало им дополнительное преимущество. Второе совпадение - арбитр Денис Шурман, который успел принять несколько спорных решений в пользу Полтавы и даже получил прозвище "Дениска" от Владимира Шарана. Избавиться от этого будет непросто. Сегодня Шурман отвечал за ВАР, но, как заявили представители обеих команд - их это не особо волновало. Сильнейший должен был определиться на поле.

Наставники не удивили. Совсем. В анонсе мы в очередной раз пытались намекнуть на то, что стоит попробовать в старте Булецу, но Игорь Йовичевич продолжает верить единому составу атакующих игроков - Назаренко, Когут, Чуже. И Довбик над ними всеми. Прогнозируемый список предоставил и Юрий Максимов. Мы думали, что Скляр, который провел не лучшую игру против "Мариуполя", останется на скамейке запасных, но он оказался в старте. И уже на 4-й минуте записал свое имя в протокол, нарушив правила против Назаренко. Желтая.

Что можно сказать по первому тайму? Хорошо. Игра двух команд действительно радовала глаз - смело, агрессивно, вертикально, без лишних перепасовок в центре поля и без лишнего уважения к сопернику. И что самое главное - тяжело назвать команду, которая имела преимущество. Если считать по общему количеству подходов к владениям соперника, то в этом плане был лучше "Днепр-1". Команда Йовичевича хорошо смотрелась как на контратаках, так и в позиционной игре, когда Довбик цеплялся за мяч после дальних передач. Но моменты "Ворсклы" были опаснее. По крайней мере, два из них так точно. Вначале обязан был открывать счет Скляр, который оказался первым на подборе после удара Тилля - спас Юрчук. Потом головой метров с шести бил Кулач. Форварда оставили без опеки, но он пробил точно в кипера днепрян.

Ворскла - Днепр-1 0:1. Нарушен домашний покой - изображение 1

При такой игре большее значение всегда имеет первый гол, потому командам желательно не ошибаться возле своих владений. Но Довбик в эпизоде с первым голом сделал все так, что и спасти было почти невозможно. Получив мяч после очередного дальнего заброса, он подработал себе его под левой и метров с 30-ти ударил сильно. Можно говорить, что немного проспал эпизод Ризнык. Можно сказать, что Альюн, который ошибался немало, не помешал нанести удар форварду днепрян. Но мы просто похвалим Артема - шикарный удар, подаривший его команде преимущество.

Во втором тайме стало куда больше эмоций. А началось все с удаления Дугласа. Получивший первую желтую еще до перерыва, бразильский центрбек нарушил правила в центре поля против Степанюка. Скажем прямо - эпизод спорный, но мы в чем-то солидарны с арбитром. Дуглас шел по тонкому льду, часто нарушая правила и до второго горчичника, по совокупности фолов, на досрочный уход с поля наработал. С другой стороны, снова будут разговоры о "Ворскле", судействе и Денисе Шурмане, который сегодня отвечал за ВАР.

Численное преимущество помогло "Ворскле" забрать мяч под свой контроль, в то время "Днепр-1" окончательно сделал ставки на игру вторым номером. Что интересно, это был не банальный автобус, не игра на отбой. Гости старались и прессинговать, и выбегать в контратаки. Но полтавчане все равно действовали опаснее. Чего только стоит удар Пуцлин - хорват тревожил Юрчука после скидки от Кане, но снова героем вышел голкипер "Днепра-1". Уже ближе к концу матча случился еще один интересный эпизод, на этот раз в штрафной днепрян. Пытаясь прикрыть мяч корпусом, Челядин упал после борьбы с Довбиком и увидел перед собой желтую карточку. Повтор показал, что все не так однозначно и хозяева вполне могли рассчитывать на пенальти. Еще один повод для разговоров о "Ворскле", судействе и Денисе Шурмане, который сегодня отвечал за ВАР.

Ворскла - Днепр-1 0:1. Нарушен домашний покой - изображение 2

Последний шанс спасти хотя бы одно очко для "Ворсклы" был у Ребенка, но его удар прошел мимо ворот. А жаль, ведь даже поймавший кураж Юрчук был уже не при делах. Что можно сказать по итогу? Как мы и предполагали в анонсе, обе команды порадовали нас неплохим футболом, в котором было все - гол-шедевр, красная, интрига до последних минут. Можем похвалить днепрян, которые хорошо смотрелись в равных составах, а после удаления минимизировали опасность у собственных владений. Команда Йовичевича действительно идет на поправку. Не худший перформанс показала и "Ворскла", но в некоторых моментах удача сегодня была не с ними. Видно весь запас был истрачен в прошлых матчах.

Фото - УПЛ

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)
Ворскла - СК Днепр-1 0:1
Гол: Артем Довбик 40
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр (Луис Густаво Пальярес 46), Оливье Тилль, Владислав Кулач (Павел Ребенок 77), Руслан Степанюк (Артем Челядин 64), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков (Дмитрий Щербак 72), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Артем Довбик, Игорь Когут (Александр Сваток 58), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Марио Чуже (Владимир Адамюк 71), Александр Назаренко (Андрей Цуриков 58), Александр Пихалёнок (Франциско Ди Франко 71), Даниил Игнатенко
Предупреждения: Александр Скляр 4, Оливье Тилль 45+1, Артем Челядин 77 - Дуглас Силва 18, Игорь Когут 34, Дуглас Силва 54
Удаление: Дуглас Силва 54

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В статье: Ворскла (Полтава) Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (18)
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Yurko-Zahid (Валего)
13.03.2021 в 20:23
Цікаво спостерігати, як змінюється Дніпро навіть візуально. Комаманда, що виграла першу ліґу, була антропоментрично чи не найдрібнішою в Україні. А зараз - здоровань на здоровані. Видно, як вони еволюціонують. І це, я гадаю, один з чинників, що зараз приносять свої плоди.
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
13.03.2021 в 20:01
Довбик - чудовий гол! Є талант.
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+1
0
Мироненко (Полтава)
13.03.2021 в 19:58
Той випадок коли у Максимова немає фактурних міцних гравців типу Довбика зіграв вирішальну роль. Багато створили обидві команди, Ворскла більше, але рахунок на користь дніпрян.
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0
-1
Счётчик шансов (Полтава)
13.03.2021 в 20:18
Проигрывающая команда 11х10 с каким бы то ни было временем до финального свистка, как правило уже даже не забивает, не то что выигрывает...
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0
0
Gafan777 (Каменка)
13.03.2021 в 19:27
Ворскла как была дном так и осталась
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+2
-1
11metrov (Dnepr)
13.03.2021 в 19:14
Игроков Ворсклы ни в чем нельзя упрекнуть, открытая игра с обеих сторон. Это Действительно был ФУТБОЛ!!! Просто Днепру надоело болтаться в зоне вылета, психологический настрой был выше! )))
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+2
-1
alex.belogubko (одесса)
13.03.2021 в 19:14
Ворскла команда одно дневка
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+1
-1
Игорь84 (Киев)
13.03.2021 в 19:09
Один вопрос возник по ходу второго тайма: сколько Максимов поставил на поражение Ворсклы? Иного объяснения для замен обоих форвардов при игре в большинстве и счёте 0-1 найти сложно... Ну а Днепр-1 молодцы в любом случае, с заслуженной победой!
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+2
-1
Счётчик шансов (Полтава)
13.03.2021 в 20:14
Максимова могут обрезать в париматче, до 20 долларов на отдельный матч. (как меня). Поэтому, на что бы ни ставил - много не выиграешь. (поставил на победу Днепра с коэфф. 3.0 - выиграл с ранние 40 долларов. А проиграл кусок своей кропотливой работы. Т.е.. в 100-1000 раз больше... )
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0
0
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simargl (Чернигов)
13.03.2021 в 19:04
Понравился сегодня Днепр1 от Ивичевича. Хорошая игра. Молодчаги !!!! Видно , что оторвутся от борьбы за выживание и пойдут вверх.
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+3
0
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usovvictor (Kharkov)
13.03.2021 в 19:06
...не сказал бы, что легко - вратарь в "ударе" был, не он бы, залетело....
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0
-1
sergkir
13.03.2021 в 19:06
Ты больше рад, что они за Десной идут)))
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0
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.03.2021 в 19:02
Днепряне понравились, но какой же деревянный этот Чуже!!! Йовичевич его держит из-за того, что они земляки?
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+2
-1
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Dnepr-75 (Днiпро)
13.03.2021 в 19:00
Красавчики, второй тайм в меньшинстве отыграли легко, з Перемогой!
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+3
-2
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usovvictor (Kharkov)
13.03.2021 в 18:59
...молодчага Днепр - удержался... Игра понравилась обеих команд, гол прекрасен. Ворксла по мастерству на тоненького выше с игроками, но Днепр дерзнановеннее, - хороший матч!...
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+2
-1
Термит (Киев)
13.03.2021 в 18:58
Счет по игре. Днепр смотрелся лучше.
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+3
0
Djibouti (Djibouti)
13.03.2021 в 18:55
без пенальти Ворскла не может победить, один удар в створ ворот, Дениску судью нужно было ставить и на этот матч
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+12
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
13.03.2021 в 20:17
На слідуючий поставлять, один матч- суддя, один матч -ВАР.
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0
0


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