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Ярославский: Коломойский - положительный персонаж. Днепр не играл договорные матчи

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-владелец "Металлиста" поделился мыслями насчет Коломойского и Ахметова

Ярославский: Коломойский - положительный персонаж. Днепр не играл договорные матчи

Футбол 1/2/3 / Автор неизвестен

Новина українською

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский поделился мыслями насчет экс-президента "Днепра" Игоря Коломойского, а также высказался про президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова.

"Коломойский – положительный персонаж в украинском футболе. Из того, что я знаю – он никогда не договаривался с судьями. "Днепр" никогда не играл договорные игры. Тогда был украинский футбол, и Коломойский был положительным персонажем. А сейчас футбола нет – и Коломойского нет. "Днепр", "Карпаты", "Кривбасс" и "Арсенал"? Не суди, да не судим будешь. Это точно не моя задача.

С Ринатом Ахметовым мы в постоянном контакте. Может, меньше, чем в футбольные времена. Поздравляем друг друга с днем рождения, обсуждаем какие-то вопросы. Про футбол общаемся в очень усеченном варианте. Я ни с кем не соревновался персонально – с Ахметовым или Суркисом. Я просто делал проект, который мне нравился. То, что они были конкурентами, это понятно. Но я и "Металлист" играли не против кого-то, а за результат", – рассказал Ярославский.

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В статье: Ринат Ахметов Александр Ярославский Игорь Коломойский
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.03.2021 в 19:32
Да, на пике развития сумел "положить" на Днепр конкретно.
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