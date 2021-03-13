Ярославский: Коломойский - положительный персонаж. Днепр не играл договорные матчи

Бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский поделился мыслями насчет экс-президента "Днепра" Игоря Коломойского, а также высказался про президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова.

"Коломойский – положительный персонаж в украинском футболе. Из того, что я знаю – он никогда не договаривался с судьями. "Днепр" никогда не играл договорные игры. Тогда был украинский футбол, и Коломойский был положительным персонажем. А сейчас футбола нет – и Коломойского нет. "Днепр", "Карпаты", "Кривбасс" и "Арсенал"? Не суди, да не судим будешь. Это точно не моя задача.

С Ринатом Ахметовым мы в постоянном контакте. Может, меньше, чем в футбольные времена. Поздравляем друг друга с днем рождения, обсуждаем какие-то вопросы. Про футбол общаемся в очень усеченном варианте. Я ни с кем не соревновался персонально – с Ахметовым или Суркисом. Я просто делал проект, который мне нравился. То, что они были конкурентами, это понятно. Но я и "Металлист" играли не против кого-то, а за результат", – рассказал Ярославский.