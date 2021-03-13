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Ворскла - СК Днепр-1 0:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная выездная победа днепрян

Ворскла - СК Днепр-1 0:1. Обзор матча и видео голов

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

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В матче 18-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" на выезде минимально обыграл "Ворсклу". Единственный мяч в поединке забил форвард днепрян Артем Довбик - нападающий поразил ворота Ризныка эффектным ударом из-за пределов штрафной площадки.

После этого тура подопечные Юрия Максимова занимают 5-е место в турнирной таблице УПЛ, а команда Игоря Йовичевича расположилась на 8-й позиции.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)
Ворскла - СК Днепр-1 0:1
Гол: Артем Довбик 40
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр (Луис Густаво Пальярес 46), Оливье Тилль, Владислав Кулач (Павел Ребенок 77), Руслан Степанюк (Артем Челядин 64), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков (Дмитрий Щербак 72), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Артем Довбик, Игорь Когут (Александр Сваток 58), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Марио Чуже (Владимир Адамюк 71), Александр Назаренко (Андрей Цуриков 58), Александр Пихалёнок (Франциско Ди Франко 71), Даниил Игнатенко
Предупреждения: Александр Скляр 4, Оливье Тилль 45+1, Артем Челядин 77 - Дуглас Силва 18, Игорь Когут 34, Дуглас Силва 54
Удаление: Дуглас Силва 54

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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