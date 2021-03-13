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Эксперт раскритиковал удаление Дугласа в матче Ворскла - Днепр-1

Премьер-лига
(3 голосов)

Ворскла - Днепр-1 0:1. Судейский анализ матча

Эксперт раскритиковал удаление Дугласа в матче Ворскла - Днепр-1

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч "Ворскла" - "Днепр-1". В начале второго тайма арбитр Виктор Копиевский показал Дугласу желтую карточку, которая оказалась для защитника уже второй и превратилась в красную. Но решение с самого начала казалось противоречивым, потому что Дуглас играл в мяч. Эксперт Мирослав Ступар подтвердил популярное мнение – судья ошибся.

- Если бы это был подкат – можно было бы дискутировать. А здесь элементарная ситуация, когда Дуглас проткнул мяч, а соперник, не успев к нему, врезался в ноги оппонента. За что тут желтая? Арбитр безосновательно оставил одну из команд в меньшинстве и это еще хорошо, что "Днепр-1" сохранил счет, который был на момент удаления. Ведь в ином случае эта ошибка судьи имела бы большее значение, - сказал Мирослав Иванович.

Также эксперт отмечает, что в протоколе ВАР есть предписание, позволяющее арбитру ВАР вмешиваться в ситуацию даже вне границ регламентированных четырех пунктов. Это если арбитр в поле принимает грубое ошибочное решение, что влияет на ход игры. То есть, видя ошибку Копиевского, Денис Шурман мог просигнализировать коллеге о том, что решение неправильное, и, по крайней мере, рекомендовать ему пересмотреть повтор.

С эпизодом на 75-й минуте, когда Челядин упал в штрафной "Днепра-1", почувствовав незначительный толчок рукой в ​​спину со стороны Довбика и дорисовав падение, а арбитр не назначил пенальти, Мирослав Ступар соглашается. Но с нюансами.

- Пусть тогда Лучано Лучи объяснит: он же оправдывал решение Шурмана в матче "Мариуполь" - "Ворскла" по пенальти и красной карточке Быкову, когда тот остановил Кулача. Рука Быкова была на спине оппонента, как и в эпизоде ​​с Челидяном и Довбиком. С той лишь разницей, что там была динамика, а в этом эпизоде ​​– нет.

Дискуссий и споров было бы больше, если бы Копиевский назначил одиннадцатиметровый по итогам этой ситуации. Ведь слишком картинно падал игрок "Ворсклы", - отметил эксперт.

Добавим, что "Ворскла" на своем поле уступила "Днепру-1" со счетом 0:1.

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В статье: Мирослав Ступар
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Комментарии (5)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
13.03.2021 в 21:52
Зараз вилізе сліпошарий лучі і влаштує істерику, як його дістали ділетанти-експерти-тупі-східноєвропейські-варвари, і невже на повторі не видно, що суддя умнічка і все зробив правильно.
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+2
0
vlotko (Броди)
13.03.2021 в 21:38
Що хочуть те і творять. І нема на них указу. Я маю на увазі суддю.
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+3
0
avatar
Viktor Ivanjvich
13.03.2021 в 21:29
так вроде и в мяч но ... дуглас ещё в первом тайме наиграл на вторую ЖК-если быть объективным-ХОТЯ и в этом эпизоде он ДУГЛАС сыгравши в мяч и понимая это сыграл потом ив соперника чувствуя что то на него налетаеет-подставил корпус жестко-
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0
0
avatar
witcher_r (Киев)
13.03.2021 в 21:22
Чистая игра в мяч,там на повторе даже видно,полная ступня стоит на газоне,а этот додик врезается в ногу Дуги.
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+4
-1
octavi4 (Warszawa)
13.03.2021 в 21:16
А что по этому поводу думает диванная комиссия?:)
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0
-5


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