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Максимов: Защитники Ворсклы теряли мячи - катастрофа, такой брак был

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник полтавчан прокомментировал поражение от "Днепра-1"

Максимов: Защитники Ворсклы теряли мячи - катастрофа, такой брак был

ФК "Ворскла" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги домашнего поражения от "Днепра-1" в матче 18-го тура УПЛ.

— Пропустили гол, но старались. Можно ошибаться, но такая суета была в центре поля... Подстроились под их игру - длинные передачи, а они наверху все выиграли. Силовая команда. Сегодня не было желаемой игры. Второй тайм получился несколько лучше: контролировали, создавали, но нет у нас высокого форварда, который мог бы завершить атаку головой.

— Почему заменили Кулача и Степанюка?

— Они не могут постоянно играть, надо выпускать других людей. Мы заменили их за 15-20 минут до конца.

— Как оцените игру Альюна и Луизао?

— По Альюну не хочу говорить. А Луизао хорошо вышел, брал на себя, создавал моменты.

— Почему "Ворскла" добавила именно во втором тайме?

— Опустили мяч. В первом тайме суета, били куда-то, они накрывали. Защитники теряли мячи - катастрофа, такой брак был. Я попросил успокоиться, положить мяч вниз. Во втором тайме это сделали, контролировали, ждали своего момента.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов СК Днепр-1
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Источник:
СК "Днепр-1"

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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
13.03.2021 в 21:37
и главное судья не помог -зараза-хоть ОН то помог-но не так как хотелось-
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