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Максимов: Защитники Ворсклы теряли мячи - катастрофа, такой брак был
Наставник полтавчан прокомментировал поражение от "Днепра-1"
ФК "Ворскла" / Автор неизвестен
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итоги
— Пропустили гол, но старались. Можно ошибаться, но такая суета была в центре поля... Подстроились под их игру - длинные передачи, а они наверху все выиграли. Силовая команда. Сегодня не было желаемой игры. Второй тайм получился несколько лучше: контролировали, создавали, но нет у нас высокого форварда, который мог бы завершить атаку головой.
— Почему заменили Кулача и Степанюка?
— Они не могут постоянно играть, надо выпускать других людей. Мы заменили их за 15-20 минут до конца.
— Как оцените игру Альюна и Луизао?
— По Альюну не хочу говорить. А Луизао хорошо вышел, брал на себя, создавал моменты.
— Почему "Ворскла" добавила именно во втором тайме?
— Опустили мяч. В первом тайме суета, били куда-то, они накрывали. Защитники теряли мячи - катастрофа, такой брак был. Я попросил успокоиться, положить мяч вниз. Во втором тайме это сделали, контролировали, ждали своего момента.
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