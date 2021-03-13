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Динамо прибыло в Запорожье на матч с Зарей. Попов в обойме
Луческу взял 23 игрока
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Сегодня, 13-го марта киевское "Динамо" прибыло в Запорожье, где завтра проведет поединок 18-го тура чемпионата Украины против луганской "Зари".
Главный тренер Мирча Луческу взял с собой 23 футболиста.
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун.
Защитники: Томаш Кендзера, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тымчик, Денис Попов;
Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Жерсон Родригес, Виктор Цыганков;
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин.
Поединок между луганчанами и киевлянами пройдет 14-го марта. Начало встречи - 17:00.
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