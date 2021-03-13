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Динамо прибыло в Запорожье на матч с Зарей. Попов в обойме

Премьер-лига
(1 голосов)

Луческу взял 23 игрока

Динамо прибыло в Запорожье на матч с Зарей. Попов в обойме

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Сегодня, 13-го марта киевское "Динамо" прибыло в Запорожье, где завтра проведет поединок 18-го тура чемпионата Украины против луганской "Зари".

Главный тренер Мирча Луческу взял с собой 23 футболиста.

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Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун.

Защитники: Томаш Кендзера, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тымчик, Денис Попов;

Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Жерсон Родригес, Виктор Цыганков;

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин.

Поединок между луганчанами и киевлянами пройдет 14-го марта. Начало встречи - 17:00.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Київ)
13.03.2021 в 22:00
Можлива нічия, а краще перемога киян.
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0
0
c99baf (Харьков)
13.03.2021 в 21:51
"Мужики" только победа! А шо,кто-то сомневается?
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