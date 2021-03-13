СМИ: Львов проведет матч против Шахтера на ОСК Металлист

Ранее стало известно, что "Львов" не сможет провести два домашних матча 18-го и 19-го тура УПЛ на "Арене Львов" из-за подготовки стадиона к поединкам сборной Украины. Пока нет места проведения встречи против "Руха". А вот с "Шахтером" в 19-м туре "львы" сыграют в Харькове на ОСК "Металлист". Матч состоится 21 марта. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

"Львов" заявил стадион имени Романа Шухевича в Тернополе, как резервный, однако арена пока еще не готова к приему матчей. Также, скорее всего, не удастся договориться со стадионом “Украина”.

Отметим, что поединок 17-го тура между "Рухом" и "Десной" был проведен на стадионе "Скиф" во Львове. Пока неизвестно почему эту арену не рассматривали как потенциальное место проведения матча.

На данный момент "Львов" замыкает турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 12 очков.