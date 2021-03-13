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СМИ: Львов проведет матч против Шахтера на ОСК Металлист
Странное решение
ФК Металлист 1925
Ранее стало известно, что
"Львов" заявил стадион имени Романа Шухевича в Тернополе, как резервный, однако арена пока еще не готова к приему матчей. Также, скорее всего, не удастся договориться со стадионом “Украина”.
Отметим, что поединок 17-го тура между "Рухом" и "Десной" был проведен
На данный момент "Львов" замыкает турнирную таблицу УПЛ, имея в активе 12 очков.
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