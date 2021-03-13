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Дубинчак: В матче с Ворсклой выстояли и показали, что Днепр-1 очень трудно убить
Игрок днепрян подвел итоги победы над полтавской командой
СК "Днепр-1" / Автор неизвестен
Защитник СК "Днепр-1" Владислав Дубинчак прокомментировал
— Для нас это очень важная победа, ведь сейчас надо набирать очки и получать уверенность в собственных силах. По второй желтой карточке Дугласу, то считаю, что там вообще не было ничего такого, чтобы противоречило правилам футбола, и тем более за что можно давать желтые карточки. Но, как мы видим, здесь уже в третий раз происходит что-то непонятное, поэтому пусть в этом разбираются те, кто за это непосредственно отвечает. Однако, несмотря на это, мы выстояли и показали, что нас очень трудно убить. Поэтому очень рад за ребят, за всю нашу команду, а саму победу посвящаем всем нашим болельщикам.
— Пожалуй, главное, что в действиях днепрян не было паники, и, кажется, что команда уже нашла свою игру?
— Можно сказать и так. Во-первых, сейчас строится новый коллектив. Когда мы пришли летом, то команда была новая, а сейчас мы уже знаем кто и как действует поле и стараемся друг за друга биться.
— Тяжело было играть против визави, рост которого больше двух метров?
— Да, было непросто, но это футбол и ничего страшного в этом нет.
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