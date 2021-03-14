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Назаренко: Заря может побороться за место в Лиге Чемпионов

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-хавбек высказался перед центральной игрой тура

Назаренко: Заря может побороться за место в Лиге Чемпионов

ФК Заря

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко высказался о матче 18-го тура УПЛ "Заря" – "Динамо".

"Матч в Запорожье стоит особняком. Для меня эта игра центральная в туре. "Динамо" — это флагман отечественного футбола. В то же время "Заря" сейчас никого не боится, ребята играют достаточно смело, поэтому будет очень интересно посмотреть на данное противостояние.

Фаворита в этой паре нет. У Виктора Скрипника хороший подбор футболистов, команда действует на высоких скоростях, игроки хорошо обращаются с мячом. Не сказал бы, что семиматчевая победная серия "Зари" – неожиданность. У луганчан и в прошлом сезоне были хорошие отрезки по ходу чемпионата. Они до последнего тура боролись с "Динамо" за второе место. В этом году "Заря" стала еще сильнее. Много зависит от главного тренера. Важно, как коуч общается с ребятами. Знаю, что микроклимат в команде хороший.

Луганчане могут вклиниться в борьбу за место в ЛЧ. Силы команд постепенно выравниваются. Никому не было интересно, когда раньше "Шахтер" и "Динамо" отрывались от своих конкурентов на 10 и более очков. Сейчас каждое очко на вес золота. А второе место — это место в Лиге чемпионов, а там можно заработать большие деньги", — сказал Назаренко.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2021 в 12:08
А зачем? Чтобы сразу безвольно слить первую же квалификацию? Пускай тренируются в ЛЕ.
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