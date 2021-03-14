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История 90-х. Штанге - первый тренер-легионер в Украине, который сегодня празднует день рождения

Премьер-лига
(1 голосов)

Неоднозначная персона, которая многое дала украинскому футболу

История 90-х. Штанге - первый тренер-легионер в Украине, который сегодня празднует день рождения

UA-Футбол
Новина українською

14 марта исполняется 73 года известному специалисту Бернду Штанге. Немецкий наставник стал первым тренером-иностранцем, работавшим в украинском чемпионате.

Сейчас часто говорят о "европейском менталитете". А ведь именно Штанге одним из первых в нашем футболе начал менять подход к делу, который все еще находился под влиянием советских мыслей, на современный европейский лад. Канал UA-Футбол вспоминает большую для украинского чемпионата фигуру, которую в наше время мало кто помнит.

Автор сценария - Роман Сичнук
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Бернд Штанге ФК Днепр канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2021 в 12:06
Да кому нужна эта штанга, приехал, собрал бабло и уехал, а результатов ноль.
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