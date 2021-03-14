История 90-х. Штанге - первый тренер-легионер в Украине, который сегодня празднует день рождения

14 марта исполняется 73 года известному специалисту Бернду Штанге. Немецкий наставник стал первым тренером-иностранцем, работавшим в украинском чемпионате.

Сейчас часто говорят о "европейском менталитете". А ведь именно Штанге одним из первых в нашем футболе начал менять подход к делу, который все еще находился под влиянием советских мыслей, на современный европейский лад. Канал UA-Футбол вспоминает большую для украинского чемпионата фигуру, которую в наше время мало кто помнит.

Автор сценария - Роман Сичнук

Режиссер - Александр Рыженко