Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
История 90-х. Штанге - первый тренер-легионер в Украине, который сегодня празднует день рождения
Неоднозначная персона, которая многое дала украинскому футболу
14 марта исполняется 73 года известному специалисту Бернду Штанге. Немецкий наставник стал первым тренером-иностранцем, работавшим в украинском чемпионате.
Сейчас часто говорят о "европейском менталитете". А ведь именно Штанге одним из первых в нашем футболе начал менять подход к делу, который все еще находился под влиянием советских мыслей, на современный европейский лад. Канал UA-Футбол вспоминает большую для украинского чемпионата фигуру, которую в наше время мало кто помнит.
Автор сценария - Роман Сичнук
Режиссер - Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Добавить огня. Почему Заря - Динамо главный матч сезона
- Шахтер - Десна: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча
- Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч чемпионата Украины
- Олимпик просит УАФ опубликовать запись судейских переговоров в матче Олимпик - Шахтер
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули