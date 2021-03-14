  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Герой футбольного дня. Артем Довбик
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Артем Довбик

Премьер-лига
(1 голосов)

Его гол не только красивый, но и ценный

Герой футбольного дня. Артем Довбик

Фото - СК Днепр-1 / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Артем Довбик – пример того, насколько насыщенной в 23-и года может быть карьера. Насыщенной – не значит супер-успешной, а просто богатой на различные события.

Он успел попробовать свои силы в двух иностранных чемпионатах, во Второй лиге Украины и, собственно, на элитном уровне отечественного футбола. На чужбине не заладилось, да и чемпионаты были весьма скромные – Молдовы и Дании. Во второй лиге Украины в сезоне 2014/15 забил за "Черкасский Днепр" семь голов, а за "Днепр" в сезоне 2017/18 – целых двенадцать. Но пик карьеры – это именно текущий сезон, в котором Довбик забил за "Днепр-1" уже девять мячей. Пять – в чемпионате, четыре – в розыгрыше Кубка Украины.

Вчера он сгенерировал просто сумасшедший удар, принеся "Днепру-1" победу над неудобной и неуступчивой "Ворсклой". Довбик забил гол, который прекрасно подходит мощному по антропометрии парню. Хотя над техникой еще нужно работать.

На 83-й минуте того же матча был момент, когда Игнатенко вывел Довбика на рандеву с голкипером "Ворсклы", но игрок "Днепра-1" умудрился проиграть свою дуэль. Причем, если с первым ударом справился голкипер, что можно понять, то промах на добивании по пустым воротам мог стать поводом для насмешек над Довбиком. Хотя в том эпизоде ​​и был офсайд.

Но все обошлось. "Днепр-1" удержал победу и после поединка наибольше говорили о голе Артема и ошибочном решении арбитра удалить Дугласа, а не о каком-то промахе в неигровом эпизоде. Поэтому да, Довбик – герой, человек, принесший своей команде победу, окончательно высвободившую "Днепр-1" с неприятной для самолюбия борьбы за выживание.

Герой футбольного дня. Артем Довбик - изображение 1

До зоны еврокубков тоже далеко, поэтому "Днепр-1" просто может наслаждаться игрой с прицелом уже на следующий сезон. А в условиях, когда ничего на команду не давит, всегда легче выдавать результат и показывать хорошую игру. Кто знает, возможно, это был еще не последний шедевр от Довбика в этом чемпионате.

Фото - СК "Днепр-1"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...