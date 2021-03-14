Герой футбольного дня. Артем Довбик

Артем Довбик – пример того, насколько насыщенной в 23-и года может быть карьера. Насыщенной – не значит супер-успешной, а просто богатой на различные события.

Он успел попробовать свои силы в двух иностранных чемпионатах, во Второй лиге Украины и, собственно, на элитном уровне отечественного футбола. На чужбине не заладилось, да и чемпионаты были весьма скромные – Молдовы и Дании. Во второй лиге Украины в сезоне 2014/15 забил за "Черкасский Днепр" семь голов, а за "Днепр" в сезоне 2017/18 – целых двенадцать. Но пик карьеры – это именно текущий сезон, в котором Довбик забил за "Днепр-1" уже девять мячей. Пять – в чемпионате, четыре – в розыгрыше Кубка Украины.

Вчера он сгенерировал просто сумасшедший удар, принеся "Днепру-1" победу над неудобной и неуступчивой "Ворсклой". Довбик забил гол, который прекрасно подходит мощному по антропометрии парню. Хотя над техникой еще нужно работать.

На 83-й минуте того же матча был момент, когда Игнатенко вывел Довбика на рандеву с голкипером "Ворсклы", но игрок "Днепра-1" умудрился проиграть свою дуэль. Причем, если с первым ударом справился голкипер, что можно понять, то промах на добивании по пустым воротам мог стать поводом для насмешек над Довбиком. Хотя в том эпизоде ​​и был офсайд.

Но все обошлось. "Днепр-1" удержал победу и после поединка наибольше говорили о голе Артема и ошибочном решении арбитра удалить Дугласа, а не о каком-то промахе в неигровом эпизоде. Поэтому да, Довбик – герой, человек, принесший своей команде победу, окончательно высвободившую "Днепр-1" с неприятной для самолюбия борьбы за выживание.

До зоны еврокубков тоже далеко, поэтому "Днепр-1" просто может наслаждаться игрой с прицелом уже на следующий сезон. А в условиях, когда ничего на команду не давит, всегда легче выдавать результат и показывать хорошую игру. Кто знает, возможно, это был еще не последний шедевр от Довбика в этом чемпионате.