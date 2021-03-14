Мариуполь - Колос 1:4. Команда Маркевича продолжает падение

Последние две встречи серьезно подняли уровень принципиальности в противостоянии "Мариуполя" и "Колоса". Летом прошлого года коваливцы обыграли азовцев в финале плей-офф УПЛ за место в Лиге Европы, а в первом круге уже текущего чемпионата команда Костышина выиграла благодаря неправомерному пенальти на последних секундах.

Впрочем, вряд ли Остап Маркевич акцентировал внимание на истории, тренера "Мариуполя" наверняка больше волновало настоящее. Его команда в 2021-м еще не побеждала, к тому же шлейф неудачной серии зацепил и конец прошлого года. Конечно, стоит делать скидку на уровень соперников, большинство из которых были представителями высшей половины турнирной таблицы. В таком случае игру с "Колосом" можно было рассматривать как проверку настоящего уровня команды, ведь на начало тура соперники были относительно недалеко друг от друга в турнирной таблице.

После поражения от "Ворсклы" тренер "Мариуполя" изрядно перетряхнул основу, но не только из-за дисквалификаций и травм, но и по каким-то собственным соображениям. Гальчук, который немало спасал в Полтаве, остался на скамейке запасных, в воротах вышел Кудрик. Вместо Кирюханцева справа играл Меличенко, дисквалифицированного Быкова заменил 18-летний Мампаси, а не более опытный Сагуткин. Марк стал партнером Чоботенко, который отбыл наказание. В отсутствие Танковского ниже опустился Мишнев, который вместе с Чехом должен был держать центр поля. Под форвардом Кулаковым (Сикан травмирован) расположилась атакующая тройка Горбунов, Бондаренко и Топалов.

Руслан Костышин удивил тем, что оставил на скамейке запасных Андрея Богданова. Возможно, опытный полузащитник не в оптимальной форме в данный момент, а возможно это была хитрость от главного тренера "Колоса". Формально, рядом со вторым опорником Задоей действовал Ориховский. Впрочем, Павел пространство в центре поля заполняет не так эффективно, как Богданов. Как следствие, "Мариуполь" получил возможность быстро переходить центр поля большим количеством игроки. Но "Колосу" это только и надо было, ведь формальные гости (говорят, уже в следующем туре азовцы наконец смогут сыграть в родном городе на родном стадионе) получили возможность атаковать разреженное пространство на половине поля соперника. Учитывая выход в старте трех скоростных и технических атакующих игроков Антюха, Чурко и Костышина-младшего, эти наскоки выглядели куда более опасными, чем атаки "Мариуполя".

Уже в самом дебюте Кудрику пришлось отбивать удар Антюха в ближний угол со средней дистанции. После углового, заработанного в этой атаке, Лысенко забил головой, правда, арбитр усмотрел нарушение правил со стороны форварда "Колоса". Однако коваливцы недолго горевали по этому поводу - уже в следующей контратаке прошла подача с левого фланга, Костышин, который действовал как оттянутый форвард, головой сбросил мяч назад Чурко, тот убрал на замахе защитника и пробил мимо голкипера.

"Мариуполю" понадобилось десять минут, чтобы прийти в себя, после чего подопечные Маркевича ответили двумя неплохими ударами от Бондаренко (из пределов штрафной) и Топалова (после смещения с фланга с 18-ти метров в нижний угол). Но в обоих случаях надежно сыграл Валерий Кучерук, который неожиданно заменил основного кипера "Колоса" Волынца (говорят, тот простудился). Еще однажды Кучерук вступил в игру, когда Кулаков прорвался по левому флангу и бил почти с нулевого угла.

Казалось, "Мариуполь" потихоньку начал находить игру в атаке, но провал в обороне перечеркнул все старания креативной группы. Простая подача с левого фланга стала полной неожиданностью для азовцев - Костышин ворвался на линию вратарской, выиграл позицию у Стасюка и головой пробил над руками Кудрика. Более того, еще в первом тайме "Колос" мог вообще снять вопрос о победителе, если бы в очередной контратаке с того же левого фланга прошел более точный пас на Ильина, который заменил травмированного Чурко. Но Олегу пришлось первым касанием обрабатывать мяч, и защитник успел накрыть удар.

К чести "Мариуполя", азовцы не стали ждать установок тренера в перерыве, а все же успели один гол отыграть и сохранить интригу на второй тайм. Мяч получился весьма эффектным - перевод с правого фланга на левый, Стасюк принял и выполнил подачу в центр штрафной, откуда Бондаренко в падении головой пробил точно под штангу. Вот здесь как раз Богданова и не хватало, хотя и атака "Мариуполь" вышла классной - с резкими изменениями векторов, что позволило растянуть оборону соперника.

"Гол в раздевалку" обещал нам интересный второй тайм. Со стартовым свистком Бондаренко подтвердил ожидания стремительным прорывом по центру и немного неточным ударом с 20-ти метров. Однако молодость и неопытность обороны "Мариуполя" (или недостаточная работа тренерского штаба) уже через три минуты сняла все напряжение. После подачи углового коваливцами Кудрик не удержал мяч в руках, врезавшись в своего же игрока, а центральный защитник "Колоса" Новак с десяти метров пробил в пустые ворота.

Попытка Маркевича повлиять на игру путем замены эффекта не дала. В перерыве на поле появился Кащук, а сразу после третьего гола Очеретько и Драмбаев. Азовцы пытались идти вперед, но "Колос" достаточно уверенно защищался, а периодами прессинговал соперника, не позволяя тому выйти на чужую половину. Наконец, на 61-й минуте итог матча был решен окончательно - Владимир Лысенко пробил головой в девятку после подачи углового от героя матча Дениса Костышина. Опять приходится отмечать неудачные действия Мампаси - Марк поскользнулся и позволил форварду наносить удар без помех.

Те полчаса, что осталось до конца матча, превратились в тренировку с повышенной ответственностью. Команды можно только похвалить за то, что не дали скучать болельщиками, радуя тех достаточно открытым футболом. Впрочем, "Колос" играл уже слишком спокойно, чтобы забит пятый, а "Мариуполь" слишком подавлено. 1:4 в итоге - "Мариуполь" продолжает свою негативную серию, "Колос" посягает на пятое место "Ворсклы".

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

14 марта. Ковалевка. Стадион "Колос". 2348 зрителей

"Мариуполь" - "Колос" 1:4

Голы: Бондаренко 45 + 1 - Чурко 5, Костышин, 29 Новак, Лысенко 61

"Мариуполь": Кудрик - Меличенко (Кирюханцев 67), Чоботенко, Мампаси, Стасюк (Драмбаев 51) - Чех, Мишнев - Топалов (Очеретько 51), Бондаренко (Петерман 86), Горбунов (Кащук, 46) – Кулаков

Тренер: Остап Маркевич

"Колос": Кучерук - Черноморец, Петров, Новак, Золотов - Задоя, Ориховский (Милько 55) - Чурко (Ильин 40), Костышин (Исаенко 73), Антюх - Лысенко (Нгамба 73)

Тренер: Руслан Костышин

Арбитр: Александр Шандор

Предупреждение: Кулаков 40, Чоботенко 57 - Нгамба 75, Антюх 90 + 1, Золотов 90 + 3